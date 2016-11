Auslieferung des neuen MacBook Pro läuft in Kürze an

Das neue MacBook Pro erschien in verschiedenen Ausführungen - während die Variante ohne Touch Bar sofort verfügbar war, nannte Apple für die vollausgestattete Variante mit 13" und 15" von Anfang an eine Lieferzeit von mehreren Wochen (zum Store: ). Die aktuelle Lieferprognose liegt sogar bei vier bis fünf Wochen, während das kleinste neue MacBook Pro 13" weiterhin sofort erhältlich ist. Es gibt zwar keine Hinweise auf bald sinkende Lieferzeiten, wohl aber, dass die Auslieferung der ersten Bestellungen in Kürze anläuft.Ein untrüglicher Beweis dafür sind normalerweise immer Apples Kreditkarten-Abbuchungen. Diese erfolgen nicht direkt beim Kauf, sondern erst dann, wenn die Geräte auch tatsächlich verfügbar sind. Da inzwischen zahlreiche Kunden berichten, die Kreditkarte sei nun belastet worden, steht also die Auslieferung unmittelbar bevor. Dies betrifft natürlich nur Kunden, die sich sofort für eine Vorbestellung entschieden, denn noch am selben Abend schoss die Lieferprognose in die Höhe.Bislang verschickte Apple aber noch keine E-Mails, in denen Kunden über die bevorstehende Lieferung informiert werden. Erst in diesen Mails befindet sich das exakte Lieferdatum, während Apple direkt bei Bestellung nur mit gröberen Prognosen arbeitet. Nach dem Event am 27. Oktober schätzte Apple, in "zwei bis drei Wochen" mit der Auslieferung beginnen zu können. Höchstwahrscheinlich erhalten die ersten Kunden daher Ende dieser Woche ihr brandneues MacBook Pro.Das neue MacBook Pro steht in der Variante mit Touch Bar, der neuen Eingabeleiste, zu Preisen ab 1999 Euro bereit (zum Store: ). Soll es ein Display mit 15" Displaydiagonale sein, so müssen mindestens 2699 Euro aufgebracht werden. Die hochwertigste vorgefertigte Konfiguration liegt bei 3199 Euro - möchte man 2,9 GHz Taktrate, eine SSD mit zwei TB Speicherkapazität und eine Radeon Pro 460 mit 4 GB Speicher, so steigt der Preis auf 4999 Euro. Das MacBook Pro 13" bringt standardmäßig 8 GB Arbeitsspeicher mit, beim MacBook Pro 15" sind es 16 GB. Eine Option auf 32 GB bietet Apple nicht an.