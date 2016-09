Arte-App mit Bild-in-Bild-Videos und iOS-10-Optimierungen

Bild-in-Bild

Arte gehört zu denjenigen Fernsehsendern mit den beliebtesten Begleit-Apps für iOS und tvOS. Nun haben die Entwickler des von deutsch-französischer Zusammenarbeit geprägten Senders die Haupt-App aktualisiert und an die Anforderungen von iOS 10 angepasst (Store: ). Die wichtigste Neuerung ist jedoch das Verwenden des Bild-in-Bild-Features, welches Apple schon mit iOS 9 vorgestellt hatte.Bild-in-Bild gehört zu den Multitasking-Funktionen speziell für das iPad. Der von der Arte-App angebotene Livestream sowie die Sendungen aus der Mediathek lassen sich damit in einer Ecke des iPad-Displays abspielen und bleiben stets im Vordergrund, während der Hauptteil des Bildschirms für andere Ansichten und Arbeiten verfügbar bleibt (genauere Informationen hier: ). Die Technologie ist zwar schon ein gutes Jahr alt, doch die meisten Video-Apps implementieren sie nur langsam; so hat etwa auch Netflix erst vor wenigen Monaten die beliebte Funktion eingebaut , die nur auf dem iPad Air, dem iPad mini 2 oder neueren Apple-Tablets funktioniert.Eine weitere Neuerung besteht in der Möglichkeit, sich über den Facebook-Account beim Arte-Club anzumelden. Mitglieder des Arte-Clubs erhalten personalisierte Newsletter und können individuelle Favoritenlisten erstellen. Über Push-Mitteilungen können sich Nutzer rechtzeitig an besonders interessante Sendungen erinnern lassen. Den Angaben der Entwickler zufolge wurde auch an der Leistungsschraube gedreht und die App beschleunigt.Die Arte-App ist ihrer Natur entsprechend in Französisch und Deutsch nutzbar. Aus rechtlichen Gründen sind bestimmte Inhalte nur in je einem dieser Länder verfügbar. Aus den gleichen Gründen funktioniert der Livestream nur in Deutschland und Frankreich, also etwa nicht in der Schweiz und Österreich. Die Arte-App benötigt in Version 4.2 mindestens iOS 8.2 und 100 MB freien Speicher auf dem iPhone oder iPad. Die Arte-Mediathek ist auch als tvOS-App für das Apple TV 4 optimiert.Weiterführende Links: