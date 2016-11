Apples Aufräumaktion im App Store: Fast 50.000 alte Apps gelöscht

Wie weit Apples groß angelegtes Reinemachen im iOS App Store inzwischen gediehen ist, zeigt eine Statistik von SensorTower zur Anzahl der von Apple aus dem Store geworfenen Anwendungen. Im Oktober 2016 ist ihre Zahl im Vergleich zum Vormonat um 238 Prozent gestiegen - etwa 47.300 der etwa 2 Millionen Apps im Store fielen der Säuberung zum Opfer. In der Zeit zuvor waren Löschungen in Höhe von 10.000 bis höchstens 20.000 üblich.Anfang September hatte Apple angekündigt, die Qualität des App Stores durch Beseitigung von »aufgegebenen« Apps, also alten, nicht mehr funktionierenden und seit längerer Zeit nicht mehr aktualisierten Anwendungen, zu steigern. Entwickler hatten eine Frist von 30 Tagen erhalten, um ihre zum Teil viele Jahre alten und für iPhone OS 2.0 aus dem Jahre 2008 optimierten Erzeugnisse zu aktualisieren. Im Oktober begann dann die Aufräumaktion - gleichzeitig warnten Geräte mit iOS 10.1 auch den Nutzer vor in die Jahre gekommenen, nicht auf die modernen iOS-Geräte zugeschnittenen Programme.Den Daten von SensorTower zufolge handelt es sich bei den 47.300 im Oktober gelöschten Apps vor allem um alte Spiele. Etwa 28 Prozent gehörten in diese Kategorie. Es folgten Anwendungen aus den Bereichen Unterhaltung (8,99 %), Bücher (8,96 %), Bildung (7 %) und Lifestyle (6 %). Die Dominanz von Spielen erklärt sich ganz einfach daraus, dass auch im Gesamtmaßstab die meisten Apps im Store Spiele sind.Apples rigoroses Vorgehen gegen alte Apps wird sicherlich auch in diesem Monat noch weitergehen. Dabei ist übrigens nicht klar, wie lange eine Anwendung nicht aktualisiert worden sein darf, um von Apple als »aufgegeben« zu gelten und gelöscht zu werden. Aktuell ist jede zweite App seit eineinhalb Jahren unverändert im Store; immerhin jede vierte erlebte seit Ende 2013 kein Update mehr. Neben dem Alter spielt für Apples Löschentscheidung auch die Funktionalität (defekt oder nicht) und die Vereinbarkeit mit den aktuellen Richtlinien des App Stores eine Rolle.Weiterführende Links: