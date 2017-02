Apple wirbt mit Nachtaufnahmen für iPhone 7 Plus

Bereits in der zurückliegenden Woche hatte Apple mit ingesamt fünf neuen Werbespots für das iPhone 7 Plus (Store: ) und dessen Dual-Kamera beworben. Während bislang der Porträtmodus mit dem weichzeichnenden Bokeh-Modus im Mittelpunkt der Spots stand, legt Apple nun den Fokus wieder auf schwierige Nachtaufnahmen. Erneut wird anhand verschiedener Fallbeispiele die Leistungsfähigkeit der iPhone-Kamera vorgeführt.So wird das Nachtleben von Tokio, Shanghai, New York und Johannesburg gezeigt. Auf den musikalisch jeweils charakteristisch untermalten 15-Sekunden-Clips sind meist farbenfrohe Aufnahmen in schneller Folge zu sehen. Thematisch vielfältig werden unter anderem Innenräume, Leuchtreklamen, Regenwetter, Spiegelungen, Stadtpanoramen und Tunnel gezeigt. Zum überwiegenden Teil handelt es sich um Fotos, doch zeigt Apple ebenso einige kurze Videoaufnahmen.Parallel zu den Nachtaufnahmen hat Apple auch zwei neue Spots für den Porträtmodus veröffentlicht, um auch die letzten Zweifel am Bokeh-Effekt des iPhone 7 Plus (Store: ) auszuräumen. Hierbei ist in den vorliegenden Fällen deutlich zu erkennen, wie auch Tiefeninformation durch die zwei Kamerasensoren dazu führt, dass bei seitlicher Aufnahmen Bereiche der Kleidung einen Bokeh-Effekt erhalten.