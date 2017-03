Apple verbessert Bedingungen für AppleCare+ beim iPhone

AppleCare+

Wenn man sich selbst bereits als unverbesserlicher Tollpatsch diagnostiziert hat oder aus einem anderen Grund mit einem Schaden beim neu gekauften iPhone rechnet, lohnt sich die Teilnahme an Apples Hardwareschutz-Programm AppleCare+. Dieses gibt es für sämtliche Apple-Hardware, allerdings unterscheiden sich die Bedingungen je nach Gerät.Beim iPhone etwa muss man es gleich beim Kauf oder innerhalb von 60 Tagen nach dem Versendedatum kostenpflichtig abschließen. Dieses doch recht enge Zeitfenster möchte Apple einem Bericht zufolge deutlich ausdehnen. Wie ein AppleCare-Sachbearbeiter bestätigte, soll der Abschluss von AppleCare+ künftig auch ein Jahr nach dem Kauf noch möglich sein. Dies gelte auch rückwirkend: Also könnten iPhone-Besitzer, die ihr Smartphone vor einem Jahr oder weniger erwarben, nun auch von den Vorteilen von AppleCare+ profitieren. Die Produktinformationen auf der Apple-Webseite sind allerdings noch nicht entsprechend aktualisiert.AppleCare+ umfasst beim iPhone einen bis zu zwei Jahre währenden Hardwareschutz und geht damit über die standardmäßig von Apple gewährte Garantiezeit von einem Jahr hinaus. In dieser Zeit sind zwei Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung abgedeckt (wenngleich trotzdem eine Servicegebühr von pauschal 29 Euro anfällt, bzw. 99 Euro bei jedem anderen Schaden). Auch Software-Support und Kontakt zu sogenannte Apple-Experten gehören zum Service-Umfang des Programms. Hinzu kommt in Deutschland noch die gesetzliche Gewährleistungspflicht.Die deutsche Gewährleistung beträgt eigentlich zwei Jahre und steht jedem Kunden in Deutschland gesetzlich zu. Sie verpflichtet den Verkäufer zu Reparaturen von Schäden, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs mit Mängeln behaftet war. In den ersten sechs Monaten wird pauschal davon ausgegangen, dass Fehler, welche nicht offensichtlich erst nach dem Verkauf entstanden, bereits unter die Gewährleistungspflicht fallen. Erst nach diesen sechs Monaten erfolgt die Beweislastumkehr und der Konsument muss selbst nachweisen, dass der Fehler von Anfang an vorlag.Die angekündigte Ausweitung der Abschluss-Deadline von 60 Tagen auf ein Jahr betrifft nur das iPhone. Macs und Apple TV haben bereits die einjährige Frist, während es keine Informationen gibt, ob auch iPad, iPod und Apple Watch von 60 Tagen auf 1 Jahr ansteigen. Für iPhone 6s, 6s Plus, 7 und 7 Plus kostet AppleCare+ 149 Euro , fürs iPhone SE fallen 99 Euro an.Weiterführende Links: