Apple meldet unbekanntes Gerät bei der FCC an - zum dritten Mal

Technische Daten

Wohl kein Consumer-Produkt

Im September und im Januar meldete Apple bereits ein neues Produkt bei der Federal Communications Commission (FCC) an. Dies ist erforderlich, um ein Produkt mit kabelloser Übertragung in den USA verkaufen zu dürfen. Hersteller haben aufgrund der geforderten Verfahrensweisen allerdings das Problem, neue Geräte bereits vor der offiziellen Präsentation zu enttarnen. Die Anmeldung muss dem Verkaufsstart natürlich vorhergehen - wenn die Geheimhaltung der Formalien dann nicht perfekt klappt, kommt es zu ungewollten Frühveröffentlichungen. Im Falle der beiden genannten Anmeldungen gesellt sich nun noch ein dritter Antrag hinzu. Handelte es sich im September um ein Produkt mit Modellnummer "A1844", so folgte im Januar Nummer "A1846". Am Wochenende tauchte nun auch Apples nicht näher beschriebenes Produkt "A1845" auf.Aus den Anmeldungen lässt sich zwar ablesen, dass Apple eine neue Baureihe mit möglicherweise drei Varianten vorbereitet, nicht jedoch, worum es sich dabei genau handelt. Den technischen Spezifikationen zufolge handelt es sich um ein Gerät mit Bluetooth- sowie NFC-Anbindung, das bei einer Spannung zwischen 5,5 und 13,2 Volt mit einer typischen Leistungsaufnahme zwischen 100 und 700 mA betrieben wird. Dem ersten Antrag hatte Apple noch ein Schaubild hinzugefügt, aus dem sich grob die Größenverhältnisse abschätzen lassen (siehe ). Demnach entsprechen sowohl Abmessungen als auch Leistungsaufnahme ungefähr einem aktuellen Apple TV.Wurde zunächst spekuliert, dass es sich entweder um den Nachfolger des aktuellen Apple TV oder Apples gemunkelten Siri-Lautsprecher (vergleichbar mit Amazon Echo) handeln könnte, so spricht ein wesentlicher Grund dagegen. WLAN ist beim beschriebenen Produkt nämlich nicht vorhanden. Auch der von Apple dokumentierte regulatorische Hinweis auf der Produktrückseite fällt unüblich aus. Einen "Wiring Guide" zur Verdrahtung gibt es auf Apples Consumer-Produkten nicht - derlei Hinweise zum Anschließen sind normalerweise schlicht nicht erforderlich. Derzeit sieht es sehr danach aus, als ob es sich um ein System zur internen Verwendung handelt, also beispielsweise ähnlich der iBeacon-Technologie zur Innenraum-Lokalisierung in Stores. Dass es Apple mit der Geheimhaltung offensichtlich auch viel weniger ernst nimmt, als es sonst der Fall ist, kann ebenfalls als Indiz gegen ein Endanwender-Produkt gelten.