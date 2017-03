Apple aktualisiert das iPad 9,7" und das iPad mini 4

iPad 9,7" und iPad mini 4 mit 128 GB

Das iPad 9,7" im Detail

Der neue Name

Mangelnde Verfügbarkeit bei den Großhändlern hatte schon vor einer Weile darauf hingewiesen, dass Apple Aktualisierungen beim iPad vorbereitet. Die stark gestiegenen Lieferzeiten waren ein recht eindeutiges Indiz darauf, denn plötzlich drastisch gestiegene Nachfrage galt als wenig wahrscheinlich. Außerdem tauchten in Zugriffsstatistiken bis dato unbekannte Hardware-IDs auf, die neue iPad-Konfigurationen nannten. Spätestens seit dieser Beobachtung war relativ klar: Apple bereitet gerade die Markteinführung neuer Modelle vor. Allerdings kommt es etwas anders als gedacht, denn große Neuerungen blieben aus (Store: Apple hat das iPad 9,7" aktualisiert, allerdings nur eine Neuauflage des iPad Air vorgestellt. Nicht mit von der Partie ist hingegen das gemunkelte ganz neue iPad mit 10,5"-Displaydiagonale und weitgehend rahmenlosem Design. Dieses erscheint vermutlich erst anlässlich eines Apple-Events und nicht nur per Pressemitteilung. Ein denkbarer Termin wäre entweder die Entwicklerkonferenz im Juni oder Apples alljährliches Herbst-Event. Ebenfalls unverändert bleibt das iPad Pro 12,9". Auch das iPad mini 4 wird weiterhin angeboten - Spekulationen rund um eine Einstellung entsprachen nicht der Wahrheit. Fortan gibt es das kleinste iPad sogar mit mehr Speicher, nämlich mit bis zu 128 GB. Der Preis liegt unverändert bei 479 bzw. 629 Euro mit Mobilfunkanbindung (Store: ), allerdings eben mit wesentlich mehr Speicher.(Store: Apple verbaut beim iPad 9,7" einen A9-Prozessor, das Display soll im Vergleich zum Vorgänger heller geworden sein. Weiterhin geboten werden Touch ID sowie Kameras vorne und hinten. Die Akkulaufzeit bleibt unverändert bei zehn Stunden - ein Wert, den Apple seit der ersten iPad-Generation beibehielt. Den Einstiegspreis setzte Apple auf 329 Dollar fest, dies entspricht in Apples Umrechnungswelt einem Preis von 399 Euro. Für 32 GB Speicherkapazität und Mobilfunkanbindung sind es 599 Euro. Auch eine Variante mit 128 GB Speicher steht zur Verfügung, diese kostet 499 Euro bzw. 659 Euro mit Mobilfunk. Auch wenn damit der große Schritt ausfiel: Preislich ist das iPad 9,7" angesichts der gebotenen Leistung durchaus ein interessantes Angebot. Vorbestellen lässt sich das iPad 9,7" ab dem 24. März.Interessant ist, dass sich Apple von der Produktbezeichnung "iPad Air" verabschiedete und nur noch vom "iPad" spricht. Allerdings trägt dies zur besseren Verständlichkeit dar, denn nun sind iPad mini, iPad und iPad Pro auch namentlich besser voneinander abgegrenzt. Die Schlussfolgerung, dass Apple auch im Notebook-Segment mit der Namensvielfalt aufräumt, ist daher nicht weit hergeholt. Berichte diesbezüglich kursieren schon seit einiger Zeit.