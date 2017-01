Apple aktualisiert OS X El Capitan - Security Update 2016-003 erschienen

Alle Nutzer von OS X El Capitan finden ab sofort ein Update vor. Das "Security Update 2016-003 Supplemental (10.11.6)", wie es Apple auf den offiziellen Support-Seiten bezeichnet, beinhaltet eine wichtige Fehlerbehebung. So konnte es vorkommen, dass sich aufgrund eines Problems mit dem Kernel der Mac nicht mehr ansprechen ließ und neugestartet werden musste. Zwar gab es zahlreiche Anwender, die seit einiger Zeit über den genannten Fehler in OS X El Capitan beschwerten, die meisten Nutzer blieben aber davon verschont.Betroffen ist ganz offensichtlich ausschließlich OS X El Capitan - weder für OS X Mavericks, noch für macOS Sierra stellte Apple nämlich eine Aktualisierung parat. Zwar veröffentlichte Apple bereits ein Support-Dokument , die umfangreichere Aufstellung an konkreten Verbesserungen wurde aber noch nicht um das jüngste Update ergänzt. Laden und installieren lässt sich das Security Update 2016-003 Supplemental wie üblich via Software-Aktualisierung des Mac App Stores.