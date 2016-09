Milanaise

Apple macht es Käufern einer Apple Watch Series 2 Edition einfach: Die wasserdichte Smartwatch mit weißem Keramikgehäuse gibt es nur in Kombination mit dem Sportarmband "Wolke". Doch die wenigsten dürften sich mit dieser Kombination aus Weiß und Wolkengrau zufrieden geben. Daher hat ein Reddit-Nutzer sich die Mühe gemacht und das Keramikgehäuse auch mit zahlreichen anderen Armbändern fotografiert, um so eine Kaufentscheidung zu erleichtern. Nachfolgend finden sich viele der einzeln erhältlichen Armbänder in den verschiedenen Ausführungen: