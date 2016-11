Apple Stores: Kostenlose Programmierkurse angekündigt

Unter dem Titel "Hour of Code" hat Apple kostenlose Informatikkurse angekündigt, in denen Teilnehmern das Programmieren von Computern nahegebracht wird. Diese Kurse, welche sich vornehmlich an Schüler richten, finden in allen mehr als 487 Apple Retail Stores weltweit vom 5. bis 11. Dezember statt - also auch den 14 deutschen und 4 Schweizer Apple Stores. Grundlage der einstündigen Kurse bilden die vielfältigen Programmierwerkzeuge vom Kooperationspartner Code.org sowie die von Apple entwickelte App Swift Playgrounds für das iPad.Apples Führungsriege zeigt sich von den Möglichkeiten der Kurse begeistert. "Hour of Code verkörpert perfekt unsere Vision, Apple Stores zu einem Ort für die Gemeinschaft werden zu lassen, an dem man sich trifft, lernt und unterhalten wird", sagte Angela Ahrendts, Senior Vice President Retail von Apple. "Wir sind stolz darauf, die "Swift Playgrounds"-App in die Workshops zu integrieren und fühlen uns geehrt, wieder zusammen mit Code.org an dieser unglaublich wichtigen Initiative zu arbeiten. Hour of Code ist eines der absoluten Highlights des Jahres, sowohl für unsere Teams als auch die Familien, die unsere Stores besuchen."Software-Chef Craig Federighi erklärt: "Programmieren ist wie jede andere Sprache – je eher man sich damit beschäftigt, umso erfolgreicher wird man sein. Ob im Apple Store, im Klassenzimmer oder zu Hause mit einem iPad – Swift Playgrounds erweckt Programmierkonzepte zum Leben und gibt der nächsten Generation die benötigten Fähigkeiten, um ihre Kreativität auszudrücken."Damit sich Schulen an der "Hour of Code"-Aktion beteiligen können, wird Apple einen kostenlosen Moderationsleitfaden anbieten, der unter anderem neue Ideen für den Unterricht oder Gruppenaktivitäten liefert - zusätzlich zu dem Material für Swift Playgrounds. Details zur Aktion erfahren Eltern und Pädagogen im nächstgelegenen Apple-Geschäft.