AirPods: Apple nennt technische Details und Systemanforderungen

Voraussichtlich Ende Oktober wird Apple mit der Auslieferung der neuen AirPods beginnen. Bislang waren nur wenige technische Details zu den kabellosen Bluetooth-Kopfhörern bekannt. Apple wies lediglich auf den eigenentwickelten und verbauten W1-Chip hin, der eine Akkulaufzeit von 5 Stunden ermöglicht. Sofern die Kopfhörer zwischendurch in der zugehörigen Ladeschachtel verstaut werden, beträgt die Gesamtlaufzeit bei Musikwiedergabe 24 Stunden. Doch am Wochenende hat Apple weitere technische Details und Systemanforderungen auf der Produktseite veröffentlicht.So fällt die Akkulaufzeit der AirPods beim Freisprechen auf 2 Stunden ab und zusammen mit der Ladeschachtel beläuft sich die Gesamtlaufzeit beim Freisprechen so auf maximal 11 Stunden. Für Siri-Steuerung und Telefonate sind sie also nur eingeschränkt zu empfehlen. Zudem werden die AirPods offiziell nur mit Apple-Produkten kompatibel sein, welche über iOS 10, macOS Sierra oder watchOS 3 verfügen - auch wenn die AirPods als Bluetooth-Kopfhörer grundsätzlich auch mit anderen Geräten kompatibel sind. Einrichtung und Verbindung ist ohne iCloud-Synchronisation allerdings etwas umständlicher und mit einem einfachen Aufklappen der Ladeschachtel ist es dann nicht unbedingt getan.Die Größe der 4 Gramm leichten AirPods entspricht mit 16,5 x 18,0 x 40,5 Millimetern den gewohnten Abmessungen der kabelgebundenen EarPods. Die zugehörige Ladeschachtel mit mobilem Zusatzakku lässt sich mit einer Größe von 44,3 x 21,3 x 53,5 Millimetern und einem Gewicht von 38 Gramm auch recht flexibel verstauen. Aufgeladen werden AirPods und Ladeschachtel übrigens kombiniert über ein Lightning-USB-Kabel, welches beiliegt. Zur Ladedauer macht Apple nur ungefähre Angaben. So sind die AirPods nach ungefähr 30 Minuten in der Ladeschachtel vollständig aufgeladen. Wie lange der integrierte Akku der Ladeschachtel aufgeladen werden muss, lässt Apple dagegen offen.Bedacht werden sollte bei den Laufzeitangaben, dass diese unter idealen Voraussetzungen erreicht werden. Im Alltag mit Bewegung und sich ständig verändernden Frequenzbedingungen kann es zu spürbaren Abweichungen kommen. Dennoch sind die AirPods eine interessante und mit 179 Euro preiswerte Alternative zur In-Ear-Konkurrenz rund um Bragi, Earin und Erato.