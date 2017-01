Affinity Designer: Offizielles Begleitbuch auf Deutsch erschienen

Als Ergänzung zum Affinity Designer ist seit heute das offizielle Affinity Designer Workbook in deutscher Sprache verfügbar. Es zeigt auf, wie man professionelle Ergebnisse mit der Illustrator-Alternative von Serif Inc. erzielt. Dazu ist das Buch in neun Projekte als Fallbeispiele aufgeteilt, in denen bekannte Grafiker der Branche die Möglichkeiten der Software aufzeigen.So erklärt "Ben the Illustrator", wie man flaches Figurendesign mit Vektorobjekten erhält. Romain Trystram zeigt die Möglichkeiten zur dramatischen Umsetzung von Licht und Spiegelungen, während Paolo Limoncelli den Fokus aus Hybridgemälde aus Vektor- und Rasterelemente legt. Kevin House widmet sich isometrischer Illustrationen und Pokedstudio der Figurillustration in 3D. Neil Ladkin zeigt Wege für Markenmaterial und Logodesign auf und Tom Koszyk bringt Lesern schließlich UX-, UI- und Icon-Design für Apps näher.Zu Beginn eines jeden Projekts finden Leser einen Download-Link für alle Dateien, die für die einzelnen Schritte verwendet werden. Zu jedem Projektabschnitt gehört eine bestimmte Datei. Somit lassen sich ausgesuchte Abschnitte auch einfach überspringen. Zur Einführung des Buches ist das Werk wie auch Affinity Designer selbst für kurze Zeit um ungefähr 20 Prozent im Preis gesenkt. Somit ist das Affinity Designer Workbook aktuell für 34,99 Euro statt 46,40 Euro erhältlich, während Affinity Designer aktuell nur 39,99 Euro kostet.Übrigens wird es mit dem kommenden Update 1.6 einen Light-Modus geben, bei dem die grafische Benutzeroberfläche des Affinity Designer in hellen Farben erstrahlt. Einen kurzen Ausblick bietet das folgende Video: