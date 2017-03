Ab jetzt bestellbar: iPad 9,7’’, iPhone 7 Special Edition und iPhone SE in neuen Speichergrößen

iPad 9,7’’

Mit 6 Minuten Verspätung zur angekündigten Zeit 16:01 Uhr ist Apples Online-Store wieder ans Netz gegangen und markiert damit den Verkaufsstart der neuen Produkte, die Cupertino am Dienstag angekündigt hat. Erstaunlicherweise hatte Apple den Store über fünfeinhalb Stunden lang vom Netz genommen und damit auch Online-Bestellungen anderer Produkte verhindert. Jetzt ist das Portfolio wieder vollständig verfügbar.Das einzige vollständig neue Produkt stellt das Einsteiger-Tablet im bekannten 9,7’’-Format dar. Es ersetzt das iPad Air 2 und folgt der neuen, vereinfachten Namenslogik, die nur noch die einfache Produktbezeichnung für Consumer-Modelle enthält und den Zusatz »Pro« für High-End-Geräte. Das »iPad 9,7’’« punktet entsprechend auch vor allem durch seinen Preis: Ab 399 Euro geht es in der Mindestausstattung mit 32 GB Speicher und ohne Mobilfunkanbindung über den Ladentisch. Hardware-Innovationen gibt es dafür aber nicht, es bietet lediglich einen etwas neueren Systemchip als das iPad Air 2 (die genauen Unterschiede zwischen den zwei Modellen haben wir in diesem Artikel zusammenfasst). Zum Marktstart verspricht Apple beim iPad 9,7'' eine Lieferung in der ersten Aprilwoche.Die aktuelle iPhone-Generation gibt es von nun an in sechs Farboptionen. Die jüngste davon im roten Aluminiumgehäuse ist ab heute neu im Sortiment. Es stellt das erste iPhone dar, welches der »(Product)Red)-Initiative gewidmet ist. Teile des Umsatzes werden an den Global Fund zur Bekämpfung von HIV und anderen Krankheiten gespendet. Die rote Farboption gibt es sowohl für das iPhone 7 in Standardgröße (4,7’’) als auch das Plus-Modell (5,5’’), allerdings jeweils nur in den beiden größeren Speicheroptionen 128 GB und 256 GB. Die Lieferzeit des Gerätes beträgt aktuell nur 2 Werktage.Technisch bleibt das iPhone SE das gleiche 4’’-Gerät, welches Apple bereits seit einem Jahr im Portfolio hat. Neu ist aber die Verdopplung der Speichergrößen. Nunmehr gibt es das kleinste iPhone mit 32 GB oder 128 GB. Mit diesem Schritt hat Apple die Ära der iOS-Geräte mit 16 GB endgültig beendet. Dass Apple auch bei dem kleinen Hardware-Upgrade des SE erst heute mit dem Verkauf beginnt, ist deswegen erstaunlich, weil das iPhone SE somit faktisch drei Tage lang vom Markt genommen wurde und keine Umsätze generieren konnte. Die Lieferzeit des Gerätes beträgt wie beim iPhone 7 Special Edition aktuell 2 Werktage.