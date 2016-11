6 Gratis-Monate Apple Music bei der Telekom - Werbespot mit Mats Hummels

Normalerweise gewährt Apple Music drei kostenlose Probemonate, bevor man mit 9,99 Euro pro Monat zur Kasse gebeten wird. Wer den Musikstreamingdienst aber über die Deutsche Telekom bucht, erhält die doppelte Gratis-Zeit, also 6 Monate (Telekom: ). Anlässlich dieser Kooperation haben Apple und die Telekom ein gemeinsames Werbevideo produziert und dabei auf den Fußball-Nationalspieler und Bayern-Star Mats Hummels zurückgegriffen.Der Verteidiger hält sich darin durch Wald-Joggen fit und genießt dabei die Möglichkeit, »egal wo, egal wann« auf die umfangreiche Bibliothek von Apple Music zugreifen zu können; das Telekom-Netz garantiere überall bestmöglichen Empfang. Natürlich ist es in dem Zusammenhang zeitlich ungünstig, dass es just in diesen Tagen zu einer Großstörung bei der Telekom gekommen ist, von der fast eine Million Kunden betroffen sind.Neben der Telekom und Apple Music zeigt der Werbespot auch die In-Ear-Kopfhörer Powerbeats3 (Store: ) von Apples Tochterfirma Beats, welche Hummels zum Hören der Musik verwendet. Die gewählte Musik ist übrigens »Ahnma« von den Beginnern.