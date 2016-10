18 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

Mac App Store

In dieser Woche dominieren bei den preisreduzierten Top-Apps für den Mac Produktivitäts-Apps, sowie die Illustrator-Alternative Affinity Designer, ein Passwortmanager und bekannte Spiele wie Tomb Raider und Dark Strokes. Auf der iOS-Seite stechen eine App für Offline-Karten, eine Fernsteuerung für Computer, ein virtuelles Flash-Laufwerk und ein Kreativitäts-App heraus. Nachfolgend alle Rabatte im Überblick:statt 49,99 €Als Illustrator-Alternative bietet die Schwester-App von Affinity Photo präzises Zeichnen von Vektorgrafiken und Echtzeit-Performance bei 60 fps. (OS X 10.7+)statt 13,99 €Automatischer Verwalter für alle gespeicherten Medien, der Bilder, Videos oder Audiodateien optisch ansprechend organisiert und bei Bedarf anpasst. (OS X 10.8+)statt 9,99 €Adventure-Spiel mit Rätseln und Wimmelbildern für den Mac, in dem Ethan Black seine Braut vor der fürchterlichen Bedrohung der Gesichtslosen retten muss. (OS X 10.6+)statt 9,99 €Individualisieren Sie rasch den Look Ihrer Finder-Ordner. Einfach eine der vielen Vorgaben aus der Datenbank auswählen und mit eigenem Text versehen. (OS X 10.6.6+)statt 19,99 €Passwortmanager-Alternative zu 1Password mit der Möglichkeit, Login-Daten, Kreditkarteninfos, Bilder, Dokumenter, Nutzerkonten und mehr zu schützen. (OS X 10.8+)statt 5,99 €Ein weiteres Mac-Adventure mit Wimmelbildern und 12 Kapiteln. Hier geht es um eine verzweifelte Frau, die auf der Suche nach ihrem Mann ihr Herz hergeben will. (OS X 10.6.6+)statt 29,99 €Die junge Lara Croft erleidet auf einer unbekannten Insel Schiffbruch und muss durch cleveres Rätsellösen einen Weg runter von dem Eiland finden. (OS X 10.9.1+)statt 9,99 €Kleines, praktisches Werkzeug, das dem Nutzer Schnellzugriff auf die zuletzt geöffneten oder heruntergeladenen Dateien bietet und verschiedene Filter zur Optimierung mitbringt. (OS X 10.8+)statt 39,99 €Der Hersteller dieses postapokalyptischen Rollenspiels verspricht 80 Stunden Spielspaß in der Haut des eines Desert Rangers. (OS X 10.6.6+)statt 3,99 €Lassen Sie sich von dieser App und dem integrierten Audio-Trainer beim Bezwingen einer 10-Kilometer-Strecke im Laufschritt unterstützen. (iOS 8.0+)statt 6,99 €Adventure-Spiel, in dem Sie angekettet in einer Zelle von Agony Creek beginnen und Ihren Weg aus der Stadt finden müssen, bevor der korrupte Polizist oder ein Phantom Sie erwischt. (iOS 4.2+)statt 6,99 €Prequel von GTA III aus dem Jahr 2005: Als Toni Cipriani greifen Sie in die Rivalitäten der großen Familien von Liberty City ein. (iOS 8.0+)statt 7,99 €Einfache Webseiten-Erstellung über Tipp- und Wischgesten aus verspricht dieser grafische Editor, der den HTML-Code dann selbst erstellt. (iOS 7.0+)statt 14,99 €Mittels 3D-Grafikbeschleunigung bietet diese Mal-App sehr realistische Pinseleffekte, die anspruchsvolle Gemälde erlauben. Die abgespeckte Variante »Inspire« ist im Moment auf 3,99 Euro reduziert ( ). (iOS 10.0+)statt 1,99 €Machen Sie Ihr iPad oder iPhone zum tragbaren Wireless-Flash-Laufwerk, inklusive Dateiverwaltung und schneller Übertragung von Dateien auf den Mac. (iOS 7.0+)statt 4,99 €Offline-Karten der ganzen Welt inklusive Navigationsfunktion, Reiseführer und Wikipedia-Infos. Topographische Höhenlinien können für 4,99 Euro dazugekauft werden. (iOS 7.0+)statt 4,99 €Bedienen Sie Ihren Mac oder Windows-PC über Ihr iPhone oder iPad. Diese Remote-App unterstützt VNC, SSH und RDP, sowie natürlich externe Tastaturen. (iOS 7.0+)