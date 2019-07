Ende von „Back to my Mac“: Apple schaltet Feature endgültig ab

„Back to my Mac“ schon länger auf dem Abstellgleis

Apple weist auf Alternativen hin

Wie vor einem Monat schon angekündigt hat Apple den Zugang zu „Back to my Mac“ (Zugang zu meinem Mac) endgültig gekappt. Nicht nur für Apple-Rechner mit macOS Mojave (10.14) oder der Beta von Catalina (10.15) steht das Feature nicht mehr zur Verfügung – auch Anwender von macOS High Sierra (10.13) und älteren Versionen des Mac-Betriebssystems können die Remote-Funktion fortan nicht mehr ausführen.Apples Abschied von „Back to my Mac“ ist längst keine Überraschung mehr. Das Unternehmen bestätigte bereits im letzten Jahr entsprechende Pläne. Zuletzt ging es lediglich noch darum, wie lange Apple das Feature noch am Leben lässt. Nutzer konnten damit via Internet eine Fernverbindung zum eigenen Mac aufbauen – was zum Beispiel praktisch ist, wenn zuhause ein iMac steht und Anwender von unterwegs aus per MacBook Air Zugriff darauf benötigen. Über die Dateifreigabe ließen sich Dateien hoch- und herunterladen. Die Bildschirmfreigabe ermöglichte zudem die Fernsteuerung des verbundenen Macs.Die finale Abschaltung geht mit einem aktualisierten Supportdokument einher, in dem Apple außer dem offiziellen Abschalttermin auch auf Alternativen zum abgekündigten Feature hinweist. Nutzern wird empfohlen, iCloud Drive zu verwenden, um Dateien auf diversen Endgeräten gleichzeitig via Cloud-Service bereitzustellen. Das Unternehmen hebt in dem Zusammenhang das Größenlimit von 50 Gigabyte pro einzelner Datei hervor, das bei iCloud Drive gilt.Apple erwähnt zudem Screen Sharing, worüber Anwender via Internet auf Macs zugreifen und zum Beispiel Daten verschieben oder Anwendungen starten können. Die dritte vom Unternehmen genannte Alternative ist Apple Remote Desktop. Das Tool ist über den Mac App Store (Link: ) für 89,99 Euro erhältlich. Doch Vorsicht: Die Bewertungen für die letztgenannte Remote-App fallen durchwachsen aus. Außerdem hat Apple die Software schon seit über zwei Jahren nicht mehr aktualisiert.