Apple erlaubt Vorbestellungsaktionen im App Store

Vorbestellungsaktionen sind ein beliebtes Mittel, um frühzeitig eine Produkteinführung zu bewerben und das zu erwartende Interesse abschätzen zu können. Letzteres ist nicht nur für die Serienproduktion von Bedeutung, sondern in Bezug auf Cloud-Dienste auch bei Apps eine wichtige Kennzahl. Je größer das Interesse an einer App ist, desto größer fällt meist auch die Last für den dahinter stehenden Internet-Dienst aus.App-Anbieter dürften daher die neue Möglichkeit begrüßen, ab sofort auch im App Store entsprechende Vorbestellungsaktionen durchführen zu können. Dabei kann während der Vorbestellungsphase, die mindestens 2 und maximal 90 Tage andauern darf, auch der Preis jederzeit angepasst werden. Vorbestellern wird hierbei der günstigere Preis in Rechnung gestellt - entweder der Preis bei Abgabe der Vorbestellung oder der Preis zum Verkaufsstart.Neben der Werbewirkung lässt sich so besser der zu erwartende Ansturm auf zugehörige Internet-Dienste und den Support abschätzen. Probleme beim Verkaufsstart von Apps lassen sich so besser minimieren. Da viele Cloud-gestützte Apps für mehrere Systeme verfügbar sind, steht die neue Funktion für alle Apple-Plattformen zur Verfügung. Eine Vorbestellung lässt sich daher nicht nur im iOS App Store tätigen, sondern auch in den App Stores für Apple TV und Mac.Einen kleine Haken gibt es für App-Entwickler dann doch. Die Vorbestellungs-Funktionalität beschränkt sich nur auf den Kauf der App selbst. In-App-Käufe sind hingegen ausgeschlossen, sodass App-Entwickler anderweitige Lösungswege wie eine regionale Einführung beschreiten müssen.Weiterführende Links: