Apple Watch: 3 neue Armbänder veröffentlicht & Recycling Program gestartet

Recycling Program für Apple Watch

Apple hat ohne eine besondere Erwähnung drei neue Armbänder für die Apple Watch ins Sortiment aufgenommen. Die Gestaltung der Sport-Armbänder entspricht dabei den drei neuen Optionen des Silikon Case für iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X, sodass Kunden bei Bedarf einen farblich einheitlichen Look für iPhone und Apple Watch erzielen können.Die neuen Farben bezeichnet Apple als Blitz Orangerot und Dunkeltürkis Kosmosblau , wobei es im letzten Fall nur einen namentlichen Unterschied zwischen den sonst farblich identischen Armband und Silikon Case gibt. Preislich liegen die neuen Optionen bei den üblichen 59,00 Euro für ein Armband und 45,00 Euro für das Case.Wer seine bisherige Apple Watch auf einfachem Weg für ein neueres Modell in Zahlung geben möchte, hat in den USA nun die Möglichkeit bekommen, direkt bei Apple eine Gutschrift für die alte Apple Watch zu erhalten. Die bis zu 175 US-Dollar können dann beim Kauf einer neuen Apple Watch angerechnet werden. Wann das Recycling Program auch hierzulande auf die Apple Watch ausgedehnt wird, ist nicht bekannt, da Apple hierfür abhängig von der Region mit unterschiedlichen Dienstleistern zusammenarbeitet.