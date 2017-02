iPhone 8: Mögliche Gründe für vorgezogene Massenproduktion

Problembehebungsphase und Schaffung ausreichender Kapazitäten

iPhone 8

Üblicherweise läuft die Produktion einer neuen iPhone-Generation erst zwei bis drei Monate vor dem Release auf Hochtouren. Doch Informationen von BlueFin Research Partners dürfte sich der Zeitplan beim 2017er iPhone deutlich nach vorne verschoben haben. Ihren Untersuchungen bei den Zulieferern zufolge stehe bereits im zweiten Kalenderquartal, also im Zeitraum April bis Juni, die Herstellung von mehr als 30 Millionen Einheiten an.„Unsere Informationen legen einen 300-prozentigen Anstieg an hergestellten iPhone 8/X im Juni-Quartal nahe. Im Moment liegt der Wert bei 9 Millionen Einheiten“, heißt es in der Mitteilung von BlueFin. Bei den 9 Millionen Einheiten handelt es sich um Komponenten und Prototypen.Der frühere Start der Massenproduktion bedeutet aber keineswegs einen früheren Release-Termin des Jubiläums-iPhone. Weiterhin bleibt der etablierte September als wahrscheinlichster Produktstart. Aufgrund der umfangreichen Design-Änderungen vom randlosen, gebogenen OLED-Display mit integriertem Touch-ID-Sensor über Wireless Charging bis hin zum Glasgehäuse erfordern längere Zeit, um Probleme zu identifizieren und zu lösen. Solche Schwierigkeiten sind bei allen größeren Umstellungen zu erwarten. Außerdem dürfte sich Apple auf einen besonders großen Ansturm gefasst machen und ein zu extremes Hochschnellen der Lieferzeiten nach dem Start verhindern.Den aktuellen Gerüchten zufolge plant Apple in diesem Jahr drei verschiedene iPhone-Modelle. Neben dem stark überarbeiteten iPhone 8 (oder iPhone X, wie es einige Beobachter aufgrund des zehnjährigen Jubiläums nennen) soll es auch überarbeitete »S«-Modelle von iPhone 7 und 7 Plus geben, die sich im Design an ihre Vorbilder halten.Übrigens wird BlueFins Informationen zufolge die Produktion der aktuellen Modelle iPhone 7, 7 Plus und SE im zweiten Quartal 2017 zurückgefahren. Trotzdem steige die Gesamtproduktion aufgrund der viele iPhone-8-Geräte von 45 auf 48 Millionen Einheiten.Weiterführende Links: