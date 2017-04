iPhone 8: Kleinstes Modell knapp unter 1.000 Euro?

Ab 980 Euro

Preise könnten unter 1.000 Dollar bleiben, aber nicht unter 1.000 Euro

iPhone 8

Apple trägt das Image eines High-End-Herstellers mit höchsten Ansprüchen an Design, Funktionalität - und natürlich auch an den Geldbeutel des Käufers. Wenn also die Erwartungen der Gerüchteküche eintreten und in diesem Jahr neben dem iPhone 7s und 7s Plus zusätzlich ein radikal neues Jubiläums-iPhone mit vielen deutlichen Verbesserungen auf den Markt kommt, so kann man dafür mit saftigen Preisen rechnen. Nicht unter 1.000 US-Dollar hieß es lange - in den USA ist die Vierstelligkeit noch von keinem iPhone geknackt worden. In Euro umgerechnet wäre dies noch einmal deutlich mehr.Doch der Branchenbeobachter Steven Milunovich von UBS hegt Zweifel an diesem Preisniveau. „Anders als einige vermuten, sind Apples Preis ziemlich wettbewerbsfähig.“ Deswegen werde der Einstiegspreis für das neue iPhone auch nicht deutlich über dem Niveau liegen, welches Samsung für das neue Galaxy S8 verlangt.Dementsprechend rechnet er für das günstigste iPhone 8 mit einem Kostenpunkt von 850 bis 900 US-Dollar. Das ist zwar noch deutlich dreistellig in den Vereinigten Staaten, doch bekanntermaßen herrscht bei Apple eine ganz spezielle Umrechnungspolitik für Preise etwa in Deutschland. Hier kommen noch Umsatzsteuer und ein gewisser Aufschlag hinzu, sodass diese Preisspanne nach bisherigen Erfahrungen hierzulande bei 980 bis 1.030 Euro liegen dürfte. Es wäre also - allein schon aus Marketing-Gründen - durchaus denkbar, dass Apple mit der kleinsten Variante doch knapp unter tausend Euro bleibt.Milunovichs Prognose zufolge handelt es sich bei der kleinsten Ausführung des iPhone 8 übrigens um ein Modell mit 64 GB Speicher. Bisher starten alle Modelle mit 32 GB. Das teuerste iPhone mit 256 GB platziert er bei etwa 950 bis 1.000 Dollar (etwa 1.100 bis 1.150 Euro). Die anderen neuen Geräte, iPhone 7s und 7s Plus, landen seiner Meinung nach auf genau demselben Niveau wie die jetzt aktuellen iPhone 7 (ab 649 Dollar / 759 Euro) und 7 Plus (ab 769 Dollar / 899 Euro).Die Vorzüge des iPhone 8 sollen hauptsächlich in dem deutlich verbesserten Display liegen, welches auf die kontraststärkere OLED-Technologie setze. Außerdem fielen alle Ränder auf der Frontseite weg, sodass die Displaygröße auf 5,8’’ wachse und die Home-Taste einer digitalen Tastenreihe weiche. Wireless Charging und ein Glasgehäuse runden die erwarteten Neuerungen ab.Weiterführende Links: