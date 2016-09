iPhone 7 Plus: Erste Apple Stores erhalten Verkaufsmodelle

Plus-Modelle vor Ort

Kleineres iPhone 7 weiträumig verfügbar

Warum waren die obligatorischen Schlangen vor den Apple Stores in Deutschland bei diesem iPhone-Start so kurz? Weil es die meisten Modelle in den Stores zunächst gar nicht zu kaufen gab. Vor allem beim iPhone 7 Plus war zunächst im wahrsten Sinne des Wortes nichts zu holen - zu groß war die Initialnachfrage nach dem 5,5’’ großen iPhone mit der Dualkamera. Online-Besteller hatten mit langen Wartezeiten zu leben, die Telekom informierte ihre Kunden, dass sich die erwarteten Ankunftszeiten ihrer wertvollen Fracht teilweise nach hinten verschieben musste. Für die Apple Stores in den Städten war da nichts mehr übrig.Inzwischen gibt es erste Anzeichen für eine Entspannung der Verfügbarkeit, denn die ersten Apple Stores haben inzwischen auch verschiedene iPhone 7 Plus erhalten, um sie direkt an Kunden weiterzuverkaufen. Die größte Verbreitung hat just das Modell, das verschiedenen Statistiken zufolge das mit Abstand beliebteste sein dürfte: iPhone 7 Plus in Mattschwarz mit 128 GB. Dieses ist in den Apple-Läden in Frankfurt, Sulzbach, Augsburg, Hannover, Oberhausen, sowie der Münchner Rosenstraße und dem Hamburger Alstertal zu haben. Oberhausen verfügt darüber hinaus auch über die goldene Variante mit 32 oder 128 GB. Im Hamburger Alstertal finden Kunden das 7 Plus in Roségold mit 32 GB. Die anderen Varianten und Standorte gehen weiterhin leer aus - insbesondere das viel beworbene und gleichsam stark kritisierte Diamantschwarz ist beim 7 Plus noch nirgends zu haben.Anders sieht das beim kleineren iPhone 7 mit 4,7’’-Display aus. Hier ist sogar die Diamantschwarz-Ausführung inzwischen in vereinzelten Stores vorrätig. Allerdings war hier die Situation generell etwas entspannter, das Initialkontingent der meisten Ausführungen konnte die Nachfrage deutlich besser abfedern als beim 7 Plus. Modelle in Gold, Roségold, Silber und Mattschwarz sind fast überall verfügbar.Beim iPhone 7 ist ersten Berichten zufolge erstmals das Plus-Modell beliebter als die kleinere Variante. Beim iPhone 6 und 6s griffen noch etwa zwei von drei Kunden zum 4,7’’-Modell, beim iPhone 7 führt das Plus mit etwa 55 Prozent der Erstbestellungen.Weiterführende Links: