iPad Pro und Lieferzeiten: Deutet sich ein Update an?

Nachfrage oder Lieferprobleme?

Gerüchte zu kommenden iPads

Fast eineinhalb Jahre hat das iPad Pro mit 12,9"-Display bereits auf dem Buckel, wohingegen der kleinere Bruder mit 9,7" erst knapp elf Monate erhältlich ist. Ein Blick auf Apples aktuelle Lieferprognosen (Store: ) sowie Verfügbarkeit bei Großhändlern weisen daraufhin, dass möglicherweise nicht mehr viel Zeit vergeht, bis Apple die zweite Generation des iPad Pro auf den Markt bringt. Ebenso wie beim iPad Air 2 (wir berichteten gestern) steigen die Lieferzeiten nämlich deutlich an - beim iPad Pro 12,9" liegen diese plötzlich bei zwei bis drei Wochen. Andere Großhändler melden, momentan gar keine Modelle mehr zu erhalten und Händler daher auch nicht versorgen zu können. Von der Verknappung sind nicht nur einzelne Länder betroffen, stattdessen korrigierte Apple die Angaben weltweit nach oben.In den letzten Jahren konnte man sich darauf verlassen, dass Apple im März zu einem Special Event lädt. Bislang gab es zwar widersprüchliche Berichte, ob das Frühjahrs-Event möglicherweise ausfällt, die aktuelle Entwicklung der Liefersituation könnte jedoch Hinweise auf eine solche Veranstaltung bergen. Gegen eine bevorstehende Aktualisierung spricht hingegen eine Bemerkung auf Apples letzter Quartalskonferenz. Tim Cook deutete an, es habe Probleme mit der Zuliefererkette gegeben, die sich eventuell auch im laufenden Quartal noch nicht komplett lösen lassen. Cook erklärte unter anderem, die Nachfrage nach dem iPad etwas unterschätzt zu haben.Den bislang kursierenden Berichten zufolge stehen im iPad-Bereich größere Umstellungen an. So wolle Apple das Design der Geräte deutlich überarbeiten und die Displaygröße des iPads von 9,7" auf 10,5" vergrößern - bei gleichen Gehäuseabmessungen. Beim iPad Pro 12,9" soll hingegen die Umstellung auf ein "True Tone"-Display samt neuartiger Umgebungslicht-Sensoren erfolgen. Ein solches Display verbaut Apple bereits in der 9,7"-Variante. Einige Meldungen rund um die nächsten iPads hatten wir in diesem Artikel zusammengefasst.