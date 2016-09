iOS 10 nach Deaktivierung des Flugmodus manchmal ohne Empfang

Nicht nur mit Kopfhörerproblemen haben einige Nutzer von iOS 10 zu kämpfen, auch Empfangsprobleme können teilweise auftreten. Dies geschieht aber nur nach Verwendung des Flugmodus. Sofern dieser deaktiviert wird, kann es passieren, dass das iPhone keine Verbindung zum Mobilfunknetz aufbaut. Apple untersucht Berichten zufolge das Problem bereits, dessen Ursache aber bislang noch unklar ist. Apple kann das Problem aber voraussichtlich mit einem Software-Update aus der Welt schaffen.Für betroffene Nutzer gibt es nur äußerst umständliche Lösungen, um das iPhone wieder mit dem Mobilfunknetz zu verbinden. So kann ein Neustart des Gerätes unter Umständen Abhilfe schaffen. Sollte dies jedoch nicht funktionieren, muss das SIM-Fach geöffnet und die SIM-Karte des Mobilfunkanbieters kurz herausgenommen werden. Nach dem erneuten Hineinstecken sollte das Mobilfunknetz dann wieder in gewohnter Weise zur Verfügung stehen.Noch ist unklar , ob das Problem nur im Zusammenhang mit bestimmten Mobilfunknetzen auftritt oder ein allgemeiner Defekt besteht, da der Fehler nicht zuverlässig reproduziert werden kann. Im Zusammenhang damit gibt es übrigens auch Berichte, dass Anrufe trotz Flugmodus durchkommen. Möglicherweise ist also das Schaltungssystem sowohl bei der Aktivierung als auch Deaktivierung defekt.