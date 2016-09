Installieren Sie iOS 10 auf Ihrem iPhone oder iPad.

Laden Sie das unter dieser Liste stehende Bild eines schwarzen Quadrats auf Ihr Gerät.

Definieren Sie es als Hintergrund (Einstellungen > Hintergrundbild > Neuen Hintergrund Wählen > Alle Fotos > schwarzes Quadrat) und wählen Sie es als Standbild (nicht Perspektive) für Home- und Sperrbildschirm.

Reduzieren Sie die Transparenz (Einstellungen > Allgemein > Bedienungshilfen > Kontrast erhöhen > Transparenz reduzieren)

An diesen Beispielen sieht man, dass auch andere Ein-Pixel-Hintergründe Auswirkungen haben. So erzeugt ein rein blauer Pixel einen weißen Schein über den App-Beschriftungen.

Dass die grafische Benutzeroberfläche von iOS bei bestimmten Hintergrundbildern seltsame Blüten trägt, ist seit dem Entdecken von runden Ordnern im System bekannt (MTN berichtete: ). Auf ganz ähnliche Weise lassen sich in iOS 10 sowohl Hintergrund als auch Dock und Ordner schwarz färben, wodurch eine Art von »Dark Mode« realisiert werden kann.Dafür sind folgende Schritte notwendig:Jetzt dürfte der Hintergrund Ihres iOS-Gerätes inklusive Ordnern und Dock in tiefem Schwarz erstrahlen. Objekte in Ordnern scheinen frei im Raum zu schweben, ebenso Apps mit schwarzem Hintergrund. Nur beim ganz genauen Hintergrund sieht man schwach eine dunkelgraue Pixelreihe an der Stelle, wo das Dock anfangen müsste.Die Erklärung ist ähnlich wie bei der Geschichte um die runden Ordner: iOS reagiert besonders auf Hintergrundbilder, die nur aus einem einzigen Pixel bestehen. Egal welche Farbe dieser Pixel hat, die Ordner wechseln ihre Gestalt von Quadraten mit abgerundeten Ecken zu Kreisen. Außerdem nehmen sie - genau wie das Dock - die Farbe des Pixels an, allerdings in einer etwas helleren Ausführung. Deswegen kann man die Ordnerform und das Dock bei anderen Farben - etwa Blau, Lila oder Weiß - noch gut erkennen. Nur bei Schwarz gibt es keine Aufhellung, sodass Ordner und Dock quasi unsichtbar werden. Kleiner, nicht ganz so schöner Nebeneffekt: Auch so mancher Knopf ist nicht mehr zu sehen, denn er wird ebenfalls Schwarz auf Schwarz gezeichnet. Das gesamte Konzept funktioniert nur bei den Ein-Pixel-Bildern - größere, rein schwarze Bilder führen zu den erwartbaren Grautönen bei Ordnern und Dock.Natürlich ist das kein offizielles Dark-Mode-Feature. Nichtsdestotrotz dürfen Nutzer Gerüchten zufolge bei einem kommenden Update von iOS 10 mit einem echten Dunkel-Thema rechnen , von dem auch Push-Mitteilungen und die Gestaltung zahlreicher vorinstallierter Apps betroffen sind.Weiterführende Links: