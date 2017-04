iOS 10.3.2 und macOS 10.12.5: Zweite Beta auch für öffentliche Tester

Apples Betazyklus setzt sich mit der Freigabe der jeweils zweiten Vorversion von iOS 10.3.2 und macOS 10.12.5 an die Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms fort. Vorgestern Abend konnten bereits Entwickler auf die Betas zugreifen. Die Anwender sollen das noch unfertige Systemupdate auf Fehler untersuchen und diese gegebenenfalls an Apple melden.Ein Fehler in der macOS-Beta ist bereits bekannt: Siris Textantworten brechen teilweise in der Mitte ab. Andere bisherige Probleme, wie ein fehlerhaftes Zusammenspiel mit bestimmten VPN-Apps von Drittherstellern, soll dagegen gelöst worden sein. Funktionell bieten iOS 10.3.2 und macOS 10.12.5 wahrscheinlich keine Neuigkeiten, sondern beschränken sich auf Wartungsaufgaben.Übrigens gibt es die neueste iOS-Beta auch für Besitzer von Geräten mit 32-Bit-Chip, also iPhone 5, iPhone 5c und iPad 4. Zuerst wurden diese Geräte nicht versorgt, was Spekulationen über ein vorzeitiges Support-Ende für die 32-Bit-Geräte auslöste.Anders als öffentliche Tester können Entwickler auch auf die Betaversionen von watchOS 3.2.2 und tvOS 10.2.1 zugreifen. Für die System-Updates von Apple Watch und Apple TV gibt es kein öffentliches Betaprogramm.