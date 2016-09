YouTube Go: Speichersparende YouTube-App für unterwegs angekündigt

Die Möglichkeit zur Offline-Nutzung. Videos können innerhalb eines WLAN-Netzwerks heruntergeladen und zur späteren Nutzung unterwegs zwischengespeichert werden.

GIF-Vorschau. Bevor man sich entscheidet, ein Video gänzlich ansehen zu wollen, lädt man zunächst nur eine wenig speicherintensive Kurzvorschau.

Transparenz. Videos, die in verschiedenen Auflösungen angeboten werden, zeigen für jede Größe den zugehörigen Datenverbrauch an, sodass der Nutzer speicherbewusst auswählen kann.

Peer-to-Peer. Geteilte YouTube-Videos zwischen Freunden können via Bluetooth übertragen werden, um das Datenvolumen des Freundes nicht zu strapazieren.

Wer von seinem Mobilgerät aus auf den reichen Fundus an YouTube-Videos zugreifen möchte, braucht wahlweise ein WLAN-Netzwerk oder unbegrenztes Datenvolumen. Letzteres ist in Deutschland unüblich; ersteres ebenfalls, wenn man gerade unterwegs ist. Mobiles Videoschauen bedarf also eines besonderen Augenmerks.Genau dies wollen die Verantwortlichen von YouTube jetzt leisten und haben die neue App »YouTube Go« angekündigt. Diese richtet sich speziell an die Nutzung unterwegs und in Gegenden mit geringer Mobilfunkversorgung. Mithilfe mehrerer Maßnahmen soll nämlich der hohe Datenverbrauch reduziert werden. Vier konkrete Schritte hat YouTube bereits bekannt gegeben:All das hört sich nach willkommenen Neuerungen für das Ziel einer speichersparenden YouTube-App an. Nichtsdestotrotz sind Europa und die USA nicht das primäre Ziel; die App soll zunächst nur in Indien starten, wo schlechter Mobilfunkempfang an der Tagesordnung ist und die Videos deswegen nicht nur teuer sind, sondern gegebenenfalls gar nicht abspielbar. Die Ankündigung auf dem YouTube-Blog beschreibt die Reise der YouTube-Produktmanagerin Johanna Wright nach Nagpur, wo ihr die Notwendigkeit für eine speicherbewusstere Anwendung klar geworden sei. Nach dem angekündigten Indienstart ist allerdings eine Erweiterung auf die westlichen Märkte bereits angedacht.Es wäre nicht das erste Mal, dass die Berücksichtigung von Interessen von Schwellenländern wie Indien auch Einfluss auf Produkte hierzulande nimmt. So stellte YouTube-Mutter Google unlängst klar, dass die Möglichkeit zur Offline-Speicherung in Google Maps eigentlich nur für den indischen Markt geplant war, jetzt aber auch in Europa und den USA große Beliebtheit genieße. Einen Zeitplan für YouTube Go gibt es leider noch nicht, ebenso wenig genauere Informationen über mögliche Unterschiede zur primären YouTube-App. Obwohl es nicht direkt thematisiert wurde, dürfte YouTube Go sowohl für Android als auch iOS entwickelt werden.Weiterführende Links: