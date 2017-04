Wozu das iPhone 8 einen Smart Connector brauchen könnte

AR-Zubehör von Apple?

Wireless Charging

Schon in den Monaten vor der Präsentation des iPhone 7 im vergangenen Jahr waren Berichte aufgetaucht, nach denen Apple auch beim Smartphone auf die magnetische Schnittstelle für Peripheriegeräte, den Smart Connector, setzen wolle. Bislang gibt es diesen Anschluss nur bei den beiden Ausführungen des iPad Pro.Bekanntlich ist es anders gekommen und das iPhone 7 trug keinen Smart Connector. Wie der israelische Verifier nun herausgefunden haben will, hatte Apple damals aber tatsächlich erste Prototypen mit den drei magnetischen Punkten hergestellt. Erst in der letzten Entwicklungsphase habe man sich gegen die Verwendung entschieden. Bei der kommenden iPhone-Generation werde dies aber nachgeholt.Der Grund: Apple benötige den Smart Connector als Anschlussform für Produkte aus dem Bereich Erweiterte Realität (AR). Produkte, welche die Umgebung visuell mit digitalen Elementen anreichern, sind angeblich seit Langem Thema in Apples Forschungszentren. Im vergangenen Jahr sei der Fortschritt noch nicht weit genug gediehen, um einen Smart Connector im iPhone zu rechtfertigen; mit dem iPhone 8 - und vielleicht sogar iPhone 7s? - ändere sich dies aber. Trotzdem gibt der Verifier zu, noch keine weiteren Informationen über AR-Produkte zu haben. Sinn ergibt die gesamte Argumentation allerdings nur dann, wenn noch während des Zyklus des iPhone 8 mit einem Marktstart erster Produkte zu rechnen wäre.Der Smart Connector erfülle indes aber noch eine zweite Aufgabe: Er werde benötigt, um das fürs iPhone 8 erwartete kabellose Aufladen in die Tat umsetzen zu können, wenngleich der Bericht nicht genauer darauf eingeht, wie das vonstattengehen soll. Der Smart Connector ist in der Lage, sowohl Daten als auch Strom in beide Richtungen auszutauschen, sowie Firmware-Updates bei angeschlossenem Zubehör zu installieren. Beim iPad Pro wird er fast ausschließlich zum Betrieb externer Tastaturen, bzw. Tastaturhüllen verwendet.