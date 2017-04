Weiterer Apple-Designer verlässt nach mehr als 20 Jahren Cupertino

Zwar war es Apple gelungen, Jonathan Ive durch den Posten des Chef-Designers und abwechslungsreichen Aufgaben im Unternehmen zu halten, ein anderer hochkarätiger Designer hat nun in Cupertino aber seinen Hut genommen. Christopher Stringer zeichnete sich in seiner fast 22-jährigen Karriere bei Apple für nahezu alle Produkte mitverantwortlich. Bei verschiedenen Gelegenheiten betonte er wie auch Jonathan Ive, dass der Designprozess bei Apple auf Teamarbeit beruht.An diesem Designprozess wird er sich bei Apple nicht mehr beteiligen. Schuld soll Berichten zufolge indirekt die Personalie Jonathan Ive sein. Weil Ive durch den neu geschaffenen Posten des Chef-Designers bei Apple nicht mehr das Tagesgeschäft im Design-Team leitet, wird diese Rolle seit zwei Jahren von Richard Howarth ausgefüllt. Dies führte allerdings zu Spannungen unter den beteiligen Designern und sorgte im vergangenen Jahr bereits für den Abgang von Daniel Coster, der nach mehr als 20 Jahren zu GoPro wechselte.Details zur Situation im Design-Team von Apple sind rar, denn die Mitglieder sind in der Öffentlichkeit sehr zurückhaltend. Christopher Stringer allerdings war im Rechtsstreit zwischen Apple und Samsung bezüglich des iPhone-Design einer der Hauptzeugen gewesen und in diesem Zusammenhang recht häufig bei den Gerichtsterminen anzutreffen.