Videovergleich: Siri gegen Google Assistant

In einem Vergleich auf den neusten Smartphones hat der YouTuber MKBHD (Marques Brownlee) den aktuellen technologischen Stand der mobilen Sprachassistenten Siri und Google Assistant (vormals Google Now) genauer unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist ein aufschlussreiches Video, in dem deutlich die Defizite beider Kontrahenten zutage treten. Getestet wurde parallel auf dem neuen iPhone 7 Plus sowie auf dem neuen Google Pixel XL.Vor allem im späteren Verlauf wird deutlich, dass sich Siri nicht weit genug entwickelt hat. Kontext-bezogene Fragen beherrscht Siri nur begrenzt und darüber hinaus wird sehr häufig auf Informationen des Displays verwiesen. Demgegenüber zeigt sich Google Assistant deutlich gesprächiger und liest Ergebnisse immer vor, was manchmal dann doch etwas zu viel werden kann. Bei Aussprache und freier Formulierung zeigt sich Siri recht verständnislos, während Google durch Knowhow bei künstlichem Textverständnis auch freie Formulierung erlaubt.Dem Videovergleich zu entnehmen ist aber auch, dass Google Assistant deutlich personenbezogener agiert. Die allgemeine Fotosuche beispielsweise listet bei Google zunächst nur eigene Fotos, während Siri eine Bing-Suche nach Fotos durchführt. Erst bei der Frage nach eigenen Fotos zeigt Siri dann persönliche Bilder an. Auch andere personenbezogene Informationen einschließlich Standort wertet Google umfassender aus, was je nach Situation von Vorteil, manchmal aber auch von Nachteil sein kann.Unterm Strich gibt Apple mit dem Sprachassistenten Siri keine gute Figur ab. Insbesondere Siris Verweis auf das Display, ohne den Inhalt vorzulesen, und die fehlende Möglichkeit, Fragen frei zu formulieren, sorgen für eine gewisse Einschränkung. Gerade die Verwendung eines Sprachassistenten geschieht ja meist aus dem Hintergrund heraus, dass man mit dem Gerät gerade nicht umfangreich interagieren kann. Als Sprachassistent erscheint Google Assistant daher einer bessere Wahl zu sein.