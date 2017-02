Verlosung der @MTNRedaktion: Taptile Rechnungen 2.0 mit erweiterten Vorlagen

Verlosung per E-Mail & Twitter

Die deutsche Entwicklerschmiede Taptile Apps hat heute die Version 2.0 der Taptile Rechnungen für den Mac veröffentlicht (App: ). Das Programm richtet sich vor allem an Selbstständige und geht in der neuen Version weit über die einfache Rechnungserstellung hinaus. Die neuen Vorlagen für den Schriftverkehr umfassen Anschreiben, Angebote, Honorare und Mahnungen. Für die Rechnungen selbst stehen vier Layouts mit optionalem Freitext, Logo und Unterschrift zur Verfügung.Bei den meisten Vorlagen lassen sich außerdem Fristen festlegen und zusätzliche Informationen zur Abrechnung hinterlegen. Etwaige Kunden- und Rechnungsnummern müssen allerdings über die Freitextfelder wie beispielsweise der Überschrift eingebunden werden. Aufpassen sollte man bei den Textfeldern bezüglich eines Zeilenumbruchs. Dieser wird mittelserzeugt, während ein einfachesdas Textfeld löscht, ohne dass dies mittels Undo-Funktion rückgängig gemacht werden kann.Eine weitere Besonderheit liegt in der Adressverwaltung. Statt einer Anbindung an die von macOS verwalteten Kontakte setzt Taptile Rechnungen auf eigenes System, womit der Datenschutz in jedem Fall gewahrt bleibt. Wenn eine Rechnung erstellt wurde, lassen sich Versand (Druck & PDF), Fristen für Mahnungen sowie abgeschlossene Vorgänge übersichtlich einsehen und verwalten. Auf überfällige Zahlungen kann die App optional über die Mitteilungszentrale hinweisen. Ebenfalls praktisch ist die Möglichkeit, aus jedem bestehenden Dokument eine Kopie als vorausgefüllte Vorlage für ein ähnliches Schreiben zu erstellen.Taptile Rechnungen (App: ) kann außerdem mit Taptile Zeiterfassung (App: ) kombiniert werden, sodass sich Arbeitszeiten gerade bei Selbstständigen und kleinen Unternehmen unkompliziert erfassen und in Rechnung stellen lassen. Beide Apps erfordern mindestens OS X 10.10 Yosemite und sind zum Preis von 29,99 Euro im Mac App Store erhältlich. Taptile Zeiterfassung gibt es darüber hinaus auch als beschränkte Lite-Version (App: ) für einen vorherigen Test.Zusammen mit Taptile Apps verlosen wir per E-Mail und auf Twitter unter allen Teilnehmern insgesamt drei App-Codes für Taptile Rechnungen im Mac App Store. Entsprechend ist eine Registrierung im Mac App Store erforderlich, um den Gewinn einzulösen. Zur Teilnahme muss uns eine E-Mail an taptilerechnungen@mactechnews.de gesandt oder dieser Tweet mittels Like oder Retweet geteilt werden. Entsprechend den Twitter-Richtlinien ist nur ein einziger Retweet pro Person erlaubt. Teilnahmeschluss ist der 20. Februar 2017 um 15 Uhr MEZ, direkt im Anschluss folgt die Auslosung mittels Zufallsgenerator. Die Gewinner werden per E-Mail oder privater Twitter-Nachricht kontaktiert und müssen bis zum Ende des 28. Februars 2017 (MEZ) ihren Gewinn bestätigen, ansonsten erlischt der Anspruch darauf. Mitarbeiter der Synium Software GmbH sowie deren Angehörige sind von der Verlosung ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ebenfalls ausgeschlossen.