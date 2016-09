Verkaufsstart: Apple Watch Series 2 als Hermès-Edition erhältlich

vier Ausfertigungen

Edelstahlgehäuse mit Cuff Swift-Lederarmband mit Doppelschnalle (38 mm) für 1.749 Euro

Edelstahlgehäuse mit Single Tour Barenia-Lederarmband mit Faltschließe (42 mm) für 1.599 Euro

Edelstahlgehäuse mit Double Tour Swift-Lederarmband (38 mm) für 1.499 Euro

Edelstahlgehäuse mit Single Tour Epsom-Lederarmband (38 mm) für 1.349 Euro

Hermès-Armbänder in verschiedenen Farben

Vor-Ort-Verfügbarkeit in Deutschland und der Schweiz

Bereits bei der ersten Apple Watch arbeitete Apple mit dem französischen Modeausstatter Hermès zusammen, um eine spezielle Edition der Smartwatch mit eigenen Armbändern und Hermès-Logo auf dem Zifferblatt anbieten zu können. Für die Series 2 wurde die Kooperation fortgesetzt - das Resultat erlebte am vergangenen Wochenende den Marktstart.Die Apple Watch Series 2 Hermès Edition gibt es in(Store: ):Jede Hermès-Watch wird mit einem kostenlosen, zusätzlichen Sportarmband in »charakteristischem Hermès Orange« ausgeliefert. Typisch bleibt aber wie schon bei der ersten Apple Watch Hermès das Lederarmband, welches von Apples Marketingabteilung inzwischen den Namen »Swift Leder« erhalten hat. Dieses gibt es bei der Series 2 in verschiedenen Farben (Store: ): Étoupe (ein Braunton), Rose Jaipur (ein Rotton) und Bleu Agate (ein Blauton) sind in allen Varianten mit dabei. Zusätzlich gibt es bei einzelnen Ausführungen noch die Farben Anémone (ein Lilaton), Feu (ein Orange-Ton) und Capucine (ein weiterer Rotton).Wer eine 42-mm-Watch anstrebt, hat in der Hermès-Edition also nur die Option mit einem Single-Tour-Armband, das sich nur einmal um das Handgelenk schlingt. Nachgekaufte Single-Tour-Armbänder schlagen mit 349 Euro zu Buche. Double-Tour-Armbänder legen sich zweimal um den Uhrarm und kosten als Zukauf 499 Euro. Die Cuff-Armbänder haben - anders als ihre Entsprechungen bei der Apple Watch 1 - inzwischen zwei Schnallen und sind als Ersatzbänder für 749 Euro zu haben.Wer die Apple Watch Hermès nicht übers Netz, sondern stilecht in einem Laden kaufen möchte, hat weltweit nur eine Handvoll Optionen dafür. In Deutschland gibt es aber gleich zwei Städte, wo dies möglich ist: Berlin und München. Apple Kurfürstendamm und Hermès-Laden in der gleichen Straße sind die entsprechenden Adressen in der Bundeshauptstadt; in München müssen interessierte Kunden Apple Rosenstraße oder das Hermès-Geschäft in der Maximilianstraße aufsuchen. Auch die Schweizer haben zwei Orte zur Auswahl: den Apple Store und das Hermès-Geschäft in der Bahnhofstraße in Zürich, sowie Apple Store und Hermès-Laden in Genf. Weitere Vor-Ort-Verfügbarkeit gibt es natürlich auch in der Modehauptstadt Paris an gleich sechs verschiedenen Orten, sowie in London, Brüssel, Cannes, Mailand, Manchester, Madrid, Florenz, Barcelona und Moskau.Weiterführende Links: