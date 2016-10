Vergleich: A10 Fusion der beste Smartphone-Prozessor?

Marktforscher der Linley Group haben untersucht, welcher Smartphone-Prozessor der aktuell beste Prozessor auf dem Markt ist. In mehreren Vergleichen wurde nicht nur die Geschwindigkeit selbst anhand von Geekbench-Werten gemessen, sondern auch die dabei erzielte Effizienz. Im Vergleich zur Konkurrenz verzichtet Apple beim A10 Fusion weitestgehend auf Referenz-Designs und hat den Prozessor stattdessen stark optimiert. So kommen im Kern eigentlich zwei CPU-Designs zum Einsatz, die in Teilen zusammengeschaltet sind.Der A10 Fusion ist dadurch sowohl für leichte Aufgaben wie E-Mail-Empfang als auch aufwändige 3D-Spiele optimiert. Im Vergleich zeigt sich, dass der A10 vor allem mit einem Kern deutlich schneller als die Konkurrenz ist. Beim Mehrkernbetrieb hingegen liegt die Konkurrenz rund um Huaweis Honor P9 Plus und Samsungs Galaxy S7 dank vieler Kerne etwas besser da. Da die meisten Apps jedoch nach wie vor kaum für mehrere Prozessorkerne optimiert sind, schneidet der A10 Fusion in diesem Vergleich nach Ansicht der Linley Group am besten ab.Auch bei Betrachtung der Effizienz zeigt sich zunächst ein gemischtes Bild. So sind die anderen Prozessoren im Vergleich zu Apples Prozessor höher getaktet, womit der A10 Fusion in Bezug auf die Taktfrequenz die mit Abstand beste Leistung bietet, daher am effizientesten arbeitet. In Bezug auf die benötige Chipfläche liegt der Apple-Prozessor aber nur im Mittelfeld. Der A10 Fusion ist damit am effizientesten, aber in der Produktion aber auch vergleichsweise teuer.Nach Ansicht der Marktforscher ist Apples verbauter A10 Fusion im iPhone 7 und 7 Plus damit der aktuell beste Prozessor auf dem Markt, auch wenn er nicht in allen Disziplinen den Spitzenplatz erreicht. Der Vergleich zeigt aber auch, dass der Markt der Smartphone-Prozessoren stark umkämpft ist und die Kontrahenten teilweise dicht beieinander liegen.Dem Vergleich zugrunde liegt der Geekbench-Benchmark. Um mögliche Optimierungen auszuschließen, wurde ein Mittelwert zwischen Messungen von Geekbench 3 sowie Messungen des neuen Geekbench 4 gebildet. Basiswert von Geekbench 4 sind übrigens 4.000 Punkte, was der Leistung eines Intel Core i7-6600U mit 2,6 GHz (Skylake-Architektur) entspricht.