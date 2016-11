Touch Bar ohne neues MacBook ausprobieren

Mittels privater APIs in macOS 10.12.1 haben es findige Entwickler geschafft, einem Mac vorzugaukeln, dass eine Touch Bar angeschlossen ist und diese auf den Bildschirm eines iPads zu übertragen oder direkt auf dem Bildschirm des Macs darzustellen. Wer dies gerne ausprobieren möchte, muss zwingend macOS Sierra 10.12.1 mit der Buildnummer 16B2657 installieren.Um die Touch Bar auf einem iPad anzuzeigen, muss zusätzlich zu der Mac-App eine iOS-App mit Xcode kompilieren und auf dem iPad installieren. Das iPad muss per USB am Mac angeschlossen sein und empfängt dann die Bilder der Touch Bar, die sonst auf dem im MacBook Pro integrierten OLED-Display oberhalb der Tastatur angezeigt werden.Wer dies selbst ausprobieren möchte (nach Installation von macOS 10.12.1 Build 16B2657) kann sich entweder die fertige, kompilierte Mac-App herunterladen oder den Source-Code der Mac- und iOS-App und diese selbst kompilieren. Erforderlich für letzteres ist Xcode 8.1, welches kostenfrei aus dem Mac App Store heruntergeladen werden kann.