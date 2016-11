„To Pixar and Beyond“: Steve Jobs Zeit bei der Animationsfirma in Buchform

Nur kurze Zeit nach Steve Jobs’ Weggang von Apple und Gründung der Konkurrenzfirma NeXT im Jahr 1985 wendete sich der Computer-Unternehmer noch einem anderen Feld zu. Für 5 Millionen Dollar erwarb er die Graphics Group von LucasFilm und benannte sie in »Pixar« um. In den Folgejahren entwickelte die Firma High-End-Systeme für Computer Designs - die animierten Kurzfilme dienten zunächst nur zu Werbezwecken.Das änderte sich nach dem Misserfolg der Hardware-Sparte und der Umbenennung in »Pixar Animation Studios«. Kurz vor dem ersten großen Kinohit »Toy Story« im Jahr 1995 stieß Lawrence Levy zu dem Unternehmen und übernahm die Finanzabteilung. Zu dieser Zeit sah sich das Unternehmen in ähnlich schwierigen Fahrwassern wie auch Apple.Über die Krisenbewältigung, seine Zeit bei Pixar und insbesondere seine Beziehungen und Erlebnisse mit Steve Jobs schrieb Levy ein Buch. »To Pixar and Beyond« erzählt die Geschichte, wie Jobs 1994 bei dem ihm völlig unbekannten Levy anrief, um ihn zu Pixar zu holen. Das erste, was er dort sah, war unbearbeitetes Filmmaterial und Animationen mit Spielzeug-ähnlichen Figuren. „Für zehn Minuten wurde ich woanders hingebracht. In eine Welt, wo Spielsachen leben und Gefühle haben. Ich wusste nicht, wer dahinter steckte, aber irgendwo in diesem Gebäude mussten Magier am Werk sein“, schreibt er über diesen Tag.Der Inhalt des Buches führt den Leser durch die finanzielle Sanierung der Firma, Jobs’ Arbeitsauffassung als CEO und durchläuft die großen Pixar-Erfolge bis zu dem Punkt, an dem der Konzern im Jahr 2006 von den Walt Disney Studios für 7,4 Milliarden Dollar gekauft wurde. Das machte Jobs zum größten Einzelbesitzer von Disney-Aktien und brachte ihm einen Sitz im Verwaltungsrat des Konzerns ein.„To Pixar and Beyond“ ist seit diesem Monat in englischer Sprache zu erwerben. Die E-Book-Variante kostet 11,99 Euro und ist sowohl über Amazon als auch den iBooks-Store ( ) zu beziehen. Wer die gebundene Ausgabe bevorzugt, kann sie über Amazon für 19,95 Euro kaufen ( ).