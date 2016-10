Tim Cook zu Besuch bei Nintendo

Vor dem Start von Mario auf iOS

Tim Cook in Japan

Aktuell ist Apple-CEO Tim Cook wieder geschäftlich in der Welt unterwegs. In diesen Tagen führt ihn sein Terminkalender durch Ostasien, einen der wichtigsten Märkte für Apples iPhone. Nachdem er gestern im chinesischen Shenzhen den Bau eines zweiten großen Datenzentrums in China angekündigt hatte, flog er nun weiter Richtung Osten und besuchte Japan.Teil des Aufenthalts im Land der aufgehenden Sonne war ein Treffen mit der Führungsebene von Nintendo in deren Hauptquartier in Kyoto. Der berühmte Nintendo-Entwickler Shigeru Miyamoto führte ihm dort die aktuelle Testversion von »Super Mario Run« vor, dem von zahlreichen Fan heiß erwarteten Debut des wohl berühmtesten Klempners mit dem roten Pullover auf dem iPhone. Miyamoto hatte das Spiel im Rahmen des iPhone-7-Events im vergangenen Monat angekündigt. Das Bild, das Tim Cook sogleich von seinem Besuch auf Twitter platzierte, umfasst denn auch folgerichtig einen winkenden Mario in der unteren linken Bildecke.Selbstverständlich kann man davon ausgehen, dass Cooks Besuch nicht nur auf den berühmten japanischen Spielehersteller gemünzt war. Schon vorher teilte er in dem Gemeinschaftsnetzwerk ein Bild von einem Spaziergang durch eine japanische torii-Promenade. Höchstwahrscheinlich kam der Firmenchef auch mit Vertretern der japanischen Regierung zusammen. Geschäftsreisen wie diese werden von Konzernbossen häufig für Absprachen mit Regierungs- und anderen Wirtschaftsvertretern genutzt, um die Geschäftsbeziehungen oder -bedingungen zu verbessern. In Indien etwa legte er bei seinen letzten beiden Besuchen den Grundstein für die anberaumte Sondererlaubnis für Apple Stores im Land.Japan hat im weltweiten Vergleich mit den höchsten Anteil von iOS auf dem Smartphone-Markt. Der Vorsprung von Android beträgt hier nur vergleichsweise knappe 55-65 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland dominiert Android mit etwa 80 Prozent, in Spanien sind es sogar 90 Prozent und selbst im Apple-Heimatland USA läuft auf fast 70 Prozent der Smartphones Android.Weiterführende Links: