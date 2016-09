Die Letzten werden die Ersten sein

„Noch ein Kopfhörer? Oh, wie langweilig.“

Kompakt

Marke Sonus faber Bezeichnung PRYMA Art Bügelkopfhörer, geschlossen Empf. Preis (€) 500 Verfügbarkeit sofort

– Moment! Nicht so voreilig!Ja, dies ist gefühlt der einmillionste Kopfhörer und inzwischen dürfte so ziemlich jeder Hersteller, der auch nur entfernt etwas mit Schallwandlern zu tun hat, seinen eigenen Kopfhörer im Markt haben. Da ist es durchaus verständlich, dass noch ein weiterer Kopfhörer kaum den Hund hinterm Ofen hervorlockt. Doch diesem hier sollten Sie unbedingt ein wenig Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit schenken.Inwiefern, fragen Sie? Nun, der brandneue PRYMA ist einer der ganz wenigen Vertreter seiner Art, die wirklich exquisit aussehen, ohne dabei in die Falle zu tappen, als reines Mode-Accessoire die Technik zu vernachlässigen. Zudem wurden ein paar wirklich clevere Ideen umgesetzt. Lesen Sie hier den ersten ausführlichen Testbericht zum PRYMA im deutschsprachigen Raum und einen der ersten weltweit.Eigentlich war diese Woche mein Bericht zum neuen B&W Zeppelin Wireless vorgesehen. Aber aus Aktualitätsgründen ziehe ich den PRYMA vor. Der Zeppelin-Report folgt dann am nächsten Wochenende.