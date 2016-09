Praxistest: Netflix – Aus Sicht eines Neueinsteigers

Preise

„Luxuspaket“ für 11,99 Euro pro Monat

Der Panasonic Smart-TV DXW904 (siehe Test in der letzten Ausgabe ) unterstützt verschiedene Streaming-Dienste wie Amazon, YouTube und Netflix, wobei für Letzteres sogar eine Extra-Taste auf der Fernbedienung zu finden ist (die aber nicht auf einen anderen Dienst umprogrammierbar ist.) Da mir Netflix von allen Streaming-Anbietern den besten Eindruck macht, habe ich das einmonatige kostenlose Probeabo gestartet und schreibe hier kurz meine Neulings-Erfahrungen damit nieder.Das Netflix Programmangebot kann man erst dann durchstöbern, wenn man sich für ein Probeabo angemeldet hat. Die Anmeldung bei Netflix über den DXW904 ist einfach, aber leider kann man für die Texteingaben hier nicht die praktische Tastaturfunktion der VIERA iPad-App nutzen. Für den kostenlosen Probemonat ist die Angabe der gewünschten Zahlungsweise (beispielsweise samt Angabe der Kreditkartendaten) erforderlich. Das Probeabo geht automatisch in ein kostenpflichtiges Abo über, wenn nicht vorher gekündigt wird.Der günstigste Einstieg kostet 7,99 Euro/Monat. Für einen Euro mehr kommt man in den Genuss von HD und kann Netflix auf zwei Geräten nutzen. Ich habe mich für das(nach Ablauf des kostenlosen Testabos) entschieden. Dieses beinhaltet 4K-Streaming für ausgewählte Filme und Serien, sowie die Möglichkeit, das Angebot auf bis zu vier Endgeräten nutzen zu können. Auch HDR ist in diesem Paket verfügbar.Für Spielfilm-Freunde dürfte Netflix derzeit nur bedingt interessant sein, da so gut wie keine aktuellen Filme zu finden sind. Die Filmauswahl ist insgesamt überschaubar. Da hat so mancher Videofreak mehr VHS-Kassetten oder DVDs/Blu-Rays im Regal.Beispiel Science Fiction und Fantasy: In diesem Genre finden sich keine neueren Hits wie beispielsweise „Gravity“ oder „Interstellar“. Dafür Filme wie „Captain America“, „Green Lantern“, „Terminator“ 1, 2, 3 (keine weiteren) und solche Perlen wie „Sharknado“. Als neuester SF-Film ist derzeit „Halo: The Fall of Reach“ gelistet. Externen Quellen zufolge soll das Spielfilmangebot von Netflix hierzulande bei etwa 1.550 Filmen liegen. In den USA hingegen werden ca. 4.300 Filme angeboten. –Dafür gibt es ein paar wirklich hervorragende Serien wie „Jessica Jones“, "Daredevil", „House of Cards“, „Narcos“, „Sense8“ etc. Andere Serien liefen bereits komplett oder teilweise im Free-TV (Breaking Bad, Falling Skies, Dexter und, und, und). Daher sollte jeder erstmal selbst genau nachsehen, ob das Gebotene ausreicht. Das Serienangebot auf Netflix wächst aber beständig und die Macher scheinen hochwertige, eigenproduzierte Serien wirklich ernst zu nehmen.