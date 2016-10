Test: 3-in-1-Drucker Canon PIXMA TS8051 – Kleiner und besser als je zuvor

TS5050 (115 Euro)

TS6050 (145 Euro)

TS8050 (195 Euro – Dieses Gerät im Test)

TS9050 (265 Euro)

A4-Farbdokument:

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite (Fotoschwarz wird beim Textdruck nicht verwendet)

funktioniert nur, wenn im Gerät Canon Original-Tinte eingesetzt ist!

Hier die Hauptmerkmale der TS-Serie im Überblick:

PIXMA TS5050

PIXMA TS6050

PIXMA TS8050

PIXMA TS9050

Canon hat kürzlich eine komplett neue Serie von PIXMA Multifunktionsdruckern vorgestellt, mit denen der Hersteller von seiner bisherigen Designlinie abweicht. Unter dem Namen PIXMA TS erscheinen zunächst vier Modelle, die ab November in den Handel kommen. Ich hatte die Gelegenheit, einen der neuen Drucker als Vorseriengerät auf Herz und Nieren zu testen. Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: Das Ergebnis überzeugt!Bevor ich näher ins Detail gehe, hier eine kurze Übersicht der neuen Canon PIXMA TS-Serie:Die PIXMA TS-Serie startet mit den ModellenIm Mittelpunkt der Neugestaltung stehen bei der TS-Serie vor allem ein kompakteres Design (bis zu 40% kleiner) und einfachere Bedienung. Alle vier Modelle verfügen über einen neuen hinteren Papiereinzug. Die Single-Ink-Reihe ersetzt die Modelle der PIXMA MG5750/6850/7750er Serien.Die Modellbezeichnungen unterscheiden sich je nach gewählter Gehäusefarbe, von denen vier zur Auswahl stehen: Schwarz, Weiß, Rot und Braun. Ich hatte zum Test das Modell TS8051, wobei die „1“ für die Farbe Weiß steht. Das Topmodell TS9050 bietet gegenüber den kleineren Geschwistern zusätzlich noch ein etwas aufwendigeres Gehäusedesign. Alle Modelle verfügen über ein berührungsempfindliches Farbdisplay an der schwenkbaren Gerätefront.Die Modelle der PIXMA TS5050 und TS6050 Serie verfügen über fünf separate Tintentanks für Druck auf Normal- und Fotopapier. Für noch mehr Details in dunklen Bildbereichen sorgen bei den Modellen der PIXMA TS8050 und PIXMA TS9050 Serie ein zusätzlicher Tintentank mit Fotograu sowie ein verbessertes Fotoschwarz. Optionale XL-Tinten ermöglichen den Druck von deutlich mehr Seiten. Die Tintenpatronen sind identisch mit denen der Vorgängermodelle.Der Preis für eine Standard-Tintenpatrone beträgt 12,99 Euro. Die etwas größere Schwarz-Patrone kostet 15,99 Euro. Wählt man die XL-Tinte, kostet eine Standardpatrone 16,99 Euro und Schwarz 17,99 Euro. Darüber hinaus bietet Canon verschiedene Multipacks an. Wie lange man mit der Tinte auskommt, konnte ich in der Kürze der Zeit und nur mit Grundbefüllung nicht testen. Canon gibt folgende Werte an:Pigment-Schwarz: 300 SeitenPigment-Schwarz XL: 500 SeitenSchwarz: 1.105 Seiten*Schwarz XL: 4.425 Seiten*Cyan: 311 SeitenCyan XL: 680 SeitenMagenta: 297 SeitenMagenta XL: 650 SeitenGelb: 323 SeitenGelb XL: 680 SeitenGelb: 780 Seiten*Grau XL: 3.350 Seiten*Alle Modelle bieten kabellosen Druck per WLAN, sowie per Canon PRINT-App den Zugriff von iOS und Android-Geräten. Für Letztere ist auch ein NFC-Chip zur schnellen Verbindung an Bord. iDevices können per AirPrint mit den Druckern kommunizieren. Die Modelle der TS9050-Serie können zusätzlich per LAN-Verbindung auch von den anderen im Netzwerk befindlichen Computern genutzt werden.Der LCD-Touchscreen der Serien TS6050, TS8050 und TS9050 ermöglicht den Zugriff auf den PIXMA Cloud Link und damit den Zugang zu Cloud-Diensten. Hier gibt es allerdings eine kleine aber fiese Einschränkung anzumerken: Bilder und Dokumente von unterwegs hochzuladen und zu druckenDie Art der Tinte hat technisch gesehen mit diesem Vorgang natürlich überhaupt nichts zu tun, daher kann man es wohl als kleine Schikane ansehen, um Nutzer zur Verwendung der Originaltinte zu bewegen. Wer diese Cloud-Funktionen nicht braucht, hat ansonsten aber keine weiteren Einschränkungen bei Verwendung fremder Tinten zu befürchten. – Zumindest vorerst nicht. Es bleibt zu hoffen, dass Canon nicht wie HP auf die „glorreiche“ Idee kommt, Drucker mit Fremdtinte per Firmware-Update lahmzulegen Bis auf das kleinste Modell können sich die Drucker zudem mit Instagram verbinden und dort befindliche Fotos drucken.Eine Besonderheit der Modelle TS6050, TS8050 und TS9050 – und nach meinem Kenntnisstand auch ein Alleinstellungsmerkmal – ist die Kombination einer Unterflurkassette (Zugriff von vorne) mit einem zusätzlichen hinteren Papierfach in derart kompakten Geräten. So kann man bis zu 200 Blatt A4 nutzen oder zwei unterschiedliche Papiersorten gleichzeitig im Drucker belassen.Kompaktes Multifunktionssystem mit fünf separaten TintenDrucken über WLAN, von einer SD-Speicherkarte oder der Cloud7,5 cm (3,0 Zoll) LC-Display mit einfacher BenutzerführungDruck eines 10 x 15 cm Randlosfotos in ca. 39 Sek.Drucken per Smartphone und Tablet mit der Canon PRINT AppSchnelles Multifunktionssystem zum Foto- und DokumentendruckZwei Papierzuführungen für bis zu 200 Blatt PapiervorratEinfache Benutzerführung mit 7,5 cm (3 Zoll) großem TouchscreenDoppelseitiger Druck spart PapierDrucken per Smartphone und Tablet mit der Canon PRINT AppFotos mit zusätzlicher Grautinte druckenKompaktes WLAN-Multifunktionssystem zum Drucken, Scannen und KopierenGroßer 10,8 cm (4,3 Zoll) Touchscreen und automatisch aufstellbares BedienpanelWLAN mit NFC und Direktdruck von SD-SpeicherkartenDirektdruck auf CDs/DVDs/Blu-ray DiscsMultifunktionssystem für beeindruckende Fotos in LaborqualitätKreativfilter zur Anwendung auf Bilder von einer SD-Karte über den 12,6 cm (5,0 Zoll) großen TouchscreenKompaktes Design mit eleganter, kontrastreicher OberflächenstrukturWLAN-Multifunktionssystem mit Konnektivität für Mobilgeräte und die CloudWLAN mit NFC, LAN und Direktdruck von SD-SpeicherkartenDirektdruck auf CDs/DVDs/Blu-ray Discs