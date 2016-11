Technologie für alle zugänglich machen - Apples neuer Webauftritt über Bedienungshilfen

Als Auftakt für die jüngste Keynote, auf der als Highlight das neue MacBook Pro vorgestellt wurde, wählte Apple das Thema Behinderungen und Bedienungshilfen. Tim Cook erklärte auf der Bühne, dass Apple bald zu dem Thema eine völlig neu gestaltete Webseite freigeben werde - nun ist sie online.Im Vergleich zum vorherigen Webauftritt ist der Umfang deutlich gewachsen. Für jede der 5 Apple-Plattformen (Mac, iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch) listet der Konzern in je 4 Sektionen die Bemühungen für Sehbehinderte, Gehörlose & Schwerhörige, physisch oder motorisch Beeinträchtigte und Menschen mit Lern-, Lese- oder Schreibschwäche auf. Dabei werden besonders diejenigen Funktionen betont, die mit den neuesten Betriebssystemversionen hinzukamen.Auf dem Mac etwa helfen VoiceOver, Zoomfunktionen, große Cursor und seit macOS Sierra auch Siri und reduzierte Bewegungen für Unterstützung von Menschen mit schwacher Sehstärke. Nutzer mit beeinträchtiger Bewegungsfreiheit können neuerdings über spezielle Head- oder Eye-Tracking-Hardware den Cursor bewegen und durch die Verweilsteuerung auch Klicks ausführen.Für iPhone und iPad betont Apple die neuen Display-Anpassungen für Farbenblinde, sowie die Lupen-Funktion. Seit iOS 10 bieten die Mobilgeräte Leseunterstützung in Form von Texterkennung und Vorleseoptionen. Die umfangreiche Bibliothek umfasst pro Plattform noch zahlreiche weitere Features, die durchzublättern sich auch für Nutzer außerhalb der Zielgruppe lohnt.Unter jeder Sektion finden sich Ressourcen in Form von Supportdokumenten, Nutzerhandbüchern, Schauhilfen und externe Links. Die in der früheren Bedienungshilfen-Sektion verfügbare Aufstellung von geeigneter Dritthersteller-Software ist mit dem Redesign allerdings verloren gegangen.Auf der übergreifenden Hauptseite finden sich neben allgemeinen Statements zur Wichtigkeit von Barrierefreiheit und Zugang zu neuester Technologie für alle auch eine Reihe von Kurzvideos. In diesen geht es beispielsweise um die Fitness-Funktion der Apple Watch für Rollstuhlfahrer, Schaltersteuerung auf dem Mac, die Verwendung des iPhones als Mikrofon, VoiceOver und die erwähnte Leseunterstützung.Weiterführende Links: