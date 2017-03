Sticker-Schlacht in jüngstem iPhone-Clip

Bilder statt Worte

Eine Gesellschaft, die offensichtlich die Sprache verloren hat und sich nur noch über kleine Bildchen verständigt. Das ist zwar bestimmt nicht die gewünschte Hauptaussage des neuen Werbespots für iPhone 7 und iOS 10, aber der Gedanke kann einem dabei schon kommen. Im Zentrum des exakt einminütigen Spots steht nämlich nicht in erster Linie das iPhone selbst, sondern speziell die Nachrichten-App. Diese wurde mit iOS 10 deutlich ausgebaut und verfügt nun über zahlreiche »Fancy Features«, wie etwa das Versenden und Markieren von Stickers, die im neu eingefügten iMessage App Store erworben werden können (Detail-Artikel zur Nachrichten-App in iOS 10: ).Dementsprechend lautet der Slogan des Clips auch »Say it with stickers on iPhone 7« und man sieht eine Stadt voller herumeilender Leute, die sich gegenseitig ihre Meinung in Sticker-Form an den Kopf klatschen; im wahrsten Sinne des Wortes. Zu hören ist dabei kein einziges Wort, wenn man vom Gesang der rockigen Begleitmusik »Boys are Boys and Girls are Choice« von den Monks absieht. Das Geschehen artet schließlich zu einer wahren Kneipenschlägerei mit Stickern aus, welche animiert auf den Körpern der Beteiligten haften bleiben.Apple sieht offensichtlich steigende Bedeutung von Aussagen durch Bildchen in Chat-Apps. Denn neben den hier so prominent in Szene gesetzten Stickers ist der Konzern auch in dem Konsortium aktiv, welches neue Emojis generiert. Craig Federighi scherzte auf der WWDC im vergangenen Jahr, dass die kommende Jugend keinerlei Ahnung von Rechtschreibung mehr habe, wenn man sich nur noch mithilfe der Smileys und Symbole unterhält.Stickers unterscheiden sich von Emojis durch mehrere Aspekte. Erstens sind sie kein »Buchstaben-Ersatz«, bzw. eigene Zeichen, sondern lassen sich frei auf dem Chat-Fenster positionieren und an einzelne Nachrichten anhängen. Zweitens können sie beliebige Größe haben und gegebenenfalls auch animiert sein. Drittens schließlich werden sie nicht plattformübergreifend vom Unicode-Konsortium definiert, sondern können auch von Drittentwicklern eingereicht und über den iMessage App Store heruntergeladen und verwendet werden. Deswegen finden sich im Repertoire der Stickers auch viele bekannte Figuren wie Super Mario, Mickey Mouse oder die South-Park-Charaktere.