Start des iPhone 7: Aktivierungsserver überlastet

Zum Marktstart des iPhone 7 sind Apples Aktivierungsserver stets hohen Belastungen ausgesetzt. Doch die schiere Masse an Anfragen, die beim Einrichten eines neuen iPhones an die Server gesendet werden, ist im Augenblick offensichtlich zu viel für deren Kapazität. Kunden müssen sich deswegen im Augenblick beim Einrichten ihres Neugerätes in Geduld üben.Beim ersten Start eines iPhones sendet das Gerät Informationen an Apples Aktivierungsserver. Apple gleicht die Daten ab, um beispielsweise sicherzustellen, dass das Gerät nicht als gestohlen gemeldet wurde. Der heutige Ansturm durch zahlreiche, gleichzeitige Anfragen von stolzen Besitzern des iPhone 7 und iPhone 7 Plus ist ein weiteres Indiz für die immense Nachfrage nach der zehnten iPhone-Generation.Bereits gestern meldete Apple, dass die Initialkontingente von zahlreiche iPhone-Ausführungen aufgebraucht seien. Das gilt insbesondere für das iPhone 7 Plus und die Farboption Diamantschwarz. Diese liegen deswegen auch in den Apple Stores der Welt noch nicht für die Kunden bereit.