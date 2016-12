Smartwatch-Pionier Pebble kurz vor dem Verkauf?

Laut Experten ist der Markt für Smartwatches und Fitnesstracker im Aufschwung und wird die nächsten Jahre stark wachsen. Jetzt gibt es Informationen, dass der Branchenriese Fitbit das ehemalige Kickstarter-Projekt Pebble kaufen wird. Pebble gilt als erster Hersteller von Smartwatches im eigentlichen Sinn, geriet dann aber im Fahrwasser von nachfolgenden Größen wie Apple Watch und Galaxy Gear in Schwierigkeiten. Was zunächst nach einer gewöhnlichen Übernahme klingt, hat aber einen Fakt, über den man bei näherer Betrachtung stolpert - den Kaufpreis.Dieser soll lediglich 40 Millionen US-Dollar betragen. Zur besseren Einordnung: Der Uhrenhersteller Citizen hat letztes Jahr für das Unternehmen satte 740 Millionen US-Dollar geboten. Später bot Intel 70 Millionen US-Dollar. Damals hatte Pebble die Angebote jedoch abgelehnt. Noch rätselhafter wird die gebotene Summe jedoch, wenn man bedenkt, dass diese lediglich die Schulden Pebbles ausgleichen könnte. Möglicherweise ist Pebbles finanzielle Schieflage so groß, dass Fitbit die Situation ausnutzt, um einen Konkurrenten günstig aufzukaufen.Der Quelle von The Information zufolge soll die Übernahme bereits in trockenen Tüchern sein und in Kürze bekannt gegeben werden. Bislang äußerten sich beide Unternehmen nicht zu den Gerüchten. In den letzten Monaten haben bereits einige Mitarbeiter Pebble verlassen und sind frühzeitig zu einem neuen Arbeitgeber gewechselt.Weiterführende Links: