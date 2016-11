Siri-Entwicklerbüro in Cambridge eröffnet

Apples 2011 eingeführter Sprachassistent Siri wurde seit der Veröffentlichung immer weiter entwickelt und hat mit der Einführung von iOS 10 durch verschiedene Entwickler-Schnittstellen (APIs) diverse neue Funktionen bekommen. Jedoch ist der Dienst immer noch ausbaufähig, da viele Sprachbefehle nicht korrekt verstanden oder ausgeführt werden können.Aus diesem Grund hat Apple in den letzten Jahren viele kleinere Unternehmen, die sich auf Sprach-Analysen spezialisiert haben, erworben. Einer dieser Betriebe ist „VocalIQ“. Apple kaufte die in Cambridge ansässige Firma im Jahr 2015 auf.An dem Standort in der 90 Hills Road in Cambridge hat Apple nun Berichten von Business Insider zufolge ein eigenes Büro eröffnet. Dieses soll sich mit der künstlichen Intelligenz (AI) befassen und unter anderem für Siris Verbesserung zuständig sein. In dem Büro arbeiten etwas weniger als 30 Personen. Apple äußerte sich wie üblich nicht zu den Berichten.Weiterführende Links: