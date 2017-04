Schemazeichnungen des iPhone 8 aufgetaucht?

Links die Schemazeichnung, rechts ein Rendering zum möglichen Design Links die Schemazeichnung, rechts ein Rendering zum möglichen Design



In diesem Jahr dauerte es etwas länger als sonst, bis erste Schemazeichnungen einer neuen iPhone-Generation kursierten. 2016 und 2015 tauchten bereits zu einem früheren Zeitpunkt weitgehend akkurate Darstellungen auf. Verbreitet wurde die Illustration wie so oft über den chinesischen Mikroblogging-Dienst Weibo. Den Markierungen zufolge stammt die Zeichnung aus der dritten Revision des EVT (Engineering Validation Test). Bis zur Marktreife müssen in diesem Fall noch zwei weitere Stufen durchlaufen werden, nämlich der DVT (Design Validation Test) und der PVT (Production Validation Test). Es ist daher noch möglich, dass sich bis zur Fertigstellung etwas am Design ändert.Direkt auf den ersten Blick fallen zwei markante Änderungen auf, die das gezeigte iPhone von aktuellen Geräten unterscheiden. So ist das längliche Bauteil mit den beiden Kameras nicht mehr quer, sondern hochkant am linken oberen Ende der Gehäuserückseite angebracht. Außerdem befindet sich genau in der Mitte ein Fingerabdruck-Sensor. Diese Möglichkeit war in der Gerüchteküche bereits diskutiert worden und scheint wohl tatsächlich ein möglicher Ansatz zu sein, den bisherigen Home Button zu ersetzen. Allerdings hieß es erst kürzlich, Apple habe sich diesbezüglich noch nicht festgelegt und experimentiere noch mit verschiedenen Optionen - beispielsweise Integration direkt ins Display.Den eingezeichneten Abmessungen zufolge weist das kommende iPhone dieselbe Bauhöhe wie das iPhone 7 auf, das Gehäuse wird aber etwas größer. Dank des weitgehend rahmenlosen Designs kann das Display auf 5,8 Zoll wachsen, ohne das Smartphone noch stärker an Umfang gewinnen zu lassen. Weitere wesentliche Erkenntnisse lassen sich anhand der Schemazeichnung nicht gewinnen. Man sollte natürlich im Hinterkopf behalten, dass es sich durchaus auch um eine Fälschung handeln könnte - wie üblich weiß man erst im Herbst, welche der Renderings, Designstudien oder angeblich aufgetauchten Produktbildern tatsächlich der Wahrheit entsprechen.