Die Produkthighlights der Woche – praktische USB-Gadgets, flotte In-Ears, stylische Lautsprecher und mehr

Die Produkthighlights der Woche:

Praktische USB-Gadgets für den kleinen Geldbeutel

G-Technology erweitert seine Evolution-Serie

beyerdynamic bringt neuen In-Ear der iDX-Serie

B&O bringt weiteren Bluetooth-Design-Lautsprecher und einen In-Ear mit Noise Cancelling

Mit einigen Tagen Verspätung ist nun endlich auch WatchOS 2 für die AppleWatch freigegeben. Wie von den anderen iDevices gewohnt, erforderte der Download in den ersten Stunden – trotz vergleichsweise überschaubaren rund 500 MB Dateigröße – viel Geduld, was auf einen sehr großen Ansturm schließen lässt. Die Updateprozedur hat bei mir reibungslos geklappt. Nach dem etwas langsamen Download in der Watch-App auf dem iPhone und der Wartezeit, bis die Apple Watch zu mindestens 50% aufgeladen war (darunter startet das Update nicht), plus die übliche Wartezeit zum "Vorbereiten" des Updates, ging die Übertragung zwischen iPhone und Watch recht schnell. Der Installationsvorgang auf der Uhr dauerte wiederum recht lange. Ich habe die Zeit nicht gestoppt, aber ca. 30 Minuten waren es wohl. Weitere User-Interventionen waren aber nicht erforderlich, sodass man den Updatevorgang mit Ausnahme der Wartezeit als super-simpel ansehen kann. – Wie von iDevices eigentlich nicht anders gewohnt.Die neuen Features sind mir persönlich teilweise sehr willkommen (wie der Night Stand Modus), andere Gimmicks, wie die neuen Watch Faces mit animierten Hintergründen etc., reizen mich weniger. Ich bleibe bei meiner individualisierten Ansicht "Farbe". Vom großen Rest der Neuerungen bekommt man im täglichen Gebrauch gar nicht viel mit. Die Uhr scheint bei manchen Aktionen ein klein wenig flotter zu reagieren, aber dramatisch ist das nicht. Die vielleicht wichtigsten Neuerungen, nämlich dass sich Apps von Drittanbietern jetzt direkt auf der Uhr installieren lassen und dass diese weitergehenden Zugriff auf die Hardware bekommen, wird erst dann größere Auswirkungen zeigen, wenn entsprechende Apps angeboten werden. Momentan ist die Auswahl noch recht dünn. Doch das dürfte sich schon bald ändern.An meinem Fazit zum Test der Apple Watch in REWIND Ausgabe 487 hat sich bislang nichts geändert. WatchOS 2 krempelt die Uhr nicht komplett um, sondern macht sie nur noch attraktiver und hebt sie wieder ein Stück von der Konkurrenz ab, die für meinen Geschmack, wie am Beispiel der neuen Pebble Time Round zu sehen, ausnahmslos zu planlos mit Design- und Softwareexperimenten ihren Weg zu finden versucht.But now for something completely different … An diesem Wochenende gibt es keinen zusätzlichen Praxistest (neue Hardware ist schon "in Arbeit"), aber dafür habe ich Ihnen unter anderem ein paar nette USB-Gadgets anzubieten.