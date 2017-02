Patent: Smart-Keyboard-Nachfolger mit Siri- und Emoji-Taste

Zusätzliche Share-Taste?

Vorstellung in Kürze?

Durch das iPad Pro 12,9" wagte Apple mit den Tablets einen ersten Schritt in Richtung professioneller und produktiver Anwendungsszenarien. Waren iPads bis zu diesem Zeitpunkt eher für Spiele und den Konsum von Medien beworben worden, standen mit dem iPad Pro vermehrt produktive Anwendungen im Fokus der Entwicklung. Aus diesem Grund stellte Apple zeitgleich den Apple Pencil und das Smart Keyboard vor.Zur Einführung der 9,7-Zoll-Variante präsentierte Cupertinos Technikgigant einen kleineren Ableger der iPad-Tastatur. Zu Beginn bot Apple die Tastatur nur mit US-Layout an, die europäische QWERTZ-Variante folgte später. Seitdem blieben die Tastaturhüllen unverändert am Markt. Zu einem Nachfolger des Apple Pencil gab es bereits länger Gerüchte. Mit einem gestern veröffentlichten Patent kommen nun auch Berichte über einen Nachfolger des Smart Keyboards hinzu. So könnte Apple einige neue Tasten implementieren.Die erste Veränderung fällt oben rechts in der Ecke auf. Dort ist eine neue Taste hinzugekommen. Diese ist auf den Patentzeichnungen zwar mit einer Lupe gekennzeichnet, könnte aber eine taste für Apples Sprachassistenten Siri darstellen. Die Position der Taste würde durchaus Sinn ergeben, da Apple den Siri-Knopf bei den neuen MacBook Pro auf dieselbe Stelle gelegt hat.Weiter befindet sich auf der linken Seite der Tastatur eine neue Taste mit der Aufschrift "Emoji". Ihre Funktion sollte ein Menü zur Auswahl von Emojis öffnen. Ob die Auswahl der Smileys dann ebenfalls über die Tastatur oder über den Touchscreen des verbundenen iPads geschieht, lässt sich dem Patent nicht entnehmen.In Zeiten digitaler Kommunikation über soziale Netzwerke wird es immer wichtiger, Medien möglichst schnell zu teilen. Dieser Idee geht Apple in dem Patent mit einem neuen Share-Knopf nach. Dieser befindet sich rechts neben der Leertaste und könnte Menüs zum Teilen von Inhalten auf Facebook, Twitter und Co. hervorrufen.Ob und wann Apple einen solchen Nachfolger des Smart Keyboards vorstellt, ist unbekannt. Ein guter Zeitpunkt wäre allerdings die nächste Produktaktualisierung der iPads, bei der auch eine neue Bildschirmgröße von 10,x" vorgestellt werden soll. Eine solche Aktualisierung vermuten Beobachter bereits in der nächsten Zeit.Weiterführende Links: