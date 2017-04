P1: Apple-Chip für Power Management geplant?

Bei Apples Zulieferern verdichten sich die Hinweise, dass Apple zukünftig die automatische Regulierung der Leistungsaufnahme von iPhone-Komponenten in die eigene Hand nehmen wird. Den Berichten zufolge arbeite Apple an einem eigenen Chip, der die Leistungsaufnahme der Komponenten intelligent regulieren könnte. Bislang kommt hier der Chip des deutschen Unternehmens Dialog zum Einsatz, doch bereits 2019 könnte Apple auf den eigenen Chip umschwenken.Ein gänzlich neues Gebiet wäre die Entwicklung eines Power-Management-Chip für Apple nicht. So müssen bisherige A-Prozessoren bereits einzelne Kerne entsprechend der aktuellen Anforderung regulieren, um die Leistungsaufnahme und Wärmeentwicklung möglichst gering zu halten. Für Apple könnte ein eigener Chip zur gesamten Stromregulierung die Möglichkeit eröffnen, das iPhone im Bereich der Akkulaufzeit und Stromzufuhr von der Konkurrenz abzusetzen.Gerüchten zufolge will Apple mit dem für dieses Jahr erwarteten iPhone X neben einem OLED-Display auch eine kabellose Ladefunktion einführen. Die Angaben zum Ladesystem sind allerdings bislang widersprüchlich. Sowohl die klassische Induktion durch Auflage, ähnlich der Apple Watch, als auch das innovative Aufladen durch Hochfrequenz sind im Gespräch.Die Entwicklung der Chips soll in München und Cupertino stattfinden. Dazu habe Apple bereits einige wichtige Entwickler von Dialog abgeworben. Dialog erklärte in einer Stellungnahme gleichzeitig, keine ungewöhnlichen Änderungen im Kundenkontakt bemerkt zu haben. Stattdessen rechnet der Zulieferer für die kommenden zwölf Monate mit einem Umsatzwachstum.