Organisationstipp: Festplatten, Kabel, Adapter und mehr unter der Tischplatte verstecken

Clip-Halterung, welche die Nutzfläche nicht einschränkt

Gitter ist nach vorne oder nach hinten abklappbar und somit bequem zu befüllen

die Breite reicht für Gehäuse bis zur Breite von externen 3,5"-Festplatten aus

recht stabile Ausführung

Kabel können an jeder Stelle zu- und durchgeführt werden

ausreichende, aber nicht zu große Höhe

Vollkommen egal, wie sehr man sich am Desktop darum bemüht, Ordnung im allgemeinen Kabelsumpf zu halten: Wer sich nicht nur auf ein Notebook mit Ladekabel beschränken kann, wird im Laufe der Zeit mit einiger Wahrscheinlichkeit ein ordentlichen Sammelsurium an Netzkabeln, Datenkabeln, Audiokabeln, Klotznetzteilen und vielleicht auch Peripheriegeräten wie externen Festplatten ansammeln. Bei mir jedenfalls ist das so, wobei als Tester mit ständig wechselnden Komponenten auch laufend etwas geändert werden muss. Irgendetwas fest zu verlegen, kommt kaum in Frage.Schon lange habe ich mit dem Gedanken gespielt, an der Unterseite meiner Schreibtischplatte eine Art flaches Regalboard anzubringen, auf dem ich diverse Festplatten, Kabel u.s.w. unterbringen kann. Selber basteln kam für mich nicht in Frage, also musste eine Fertiglösung her. Die Suche danach gestaltete sich aber schwieriger als erwartet.So gibt es im Büro- und Zubehörhandel zwar zahlreiche Lösungen mit Kabelkanälen und Kabelhaltern, aber nur sehr wenige Optionen, die auch die Unterbringung beispielsweise von externen Festplatten bis 3,5" erlauben. Die meisten Kabelhalter zur Anbringung unter der Tischplatte sind dafür zu schmal und fassen im Bestfall eine Steckdosenleiste. Ich war aber auf der Suche nach etwas, das auch mehrere externe Einzelfestplatten aufnehmen kann, dabei aber nicht zu aufwändig anzubringen und komfortabel zu beladen ist. Dieser Vorstellung relativ nahe kamen einige Drahtgitter-Lösungen, wie das ab ca. 12 Euro erhältliche Modell IKEA SIGNUM . Doch leider ist knapp daneben auch vorbei. Das Ikea-Dingens ist zu schmal und mich stören die Halterungen, die mitten in die Stellfläche ragen und diese somit einschränken.Nach längerer Suche bin ich dann auf dengestoßen, den es in verschiedenen Längen gibt. Die Besonderheiten:Was natürlich gleich ins Auge fällt, ist recht deftige Preis. Ab ca. 45 Euro, je nach Länge, ist für so einen simplen Drahtkorb schon ziemlich deftig, auch wenn es sich hier um ein Produkt von einem deutschen Hersteller handelt ( ergobasis Webseite ). Aber wenn es die Anforderungen erfüllt, kann ich damit leben, also habe ich mir eine 800mm lange Version bei Amazon bestellt.Der Gitterkabelkanal wird in einem stabilen Karton geliefert, aber leider ohne irgendwelche Schrauben. Vier passende, für die jeweilige Tischplatte nicht zu lange Holzschrauben sollten sich in den meisten Haushalten finden. Die Montage ist erwartungsgemäß sehr einfach. Kurz die Bohr/Schraubenlöcher anzeichnen, Halterungen festschrauben, Korb einhaken, fertig. Ich habe ihn möglichst weit an der Rückseite der Tischplatte befestigt. Falls der Tisch wie meiner ausladende Gestellteile hat, sollte man vorher genau ausmessen, ob und in welcher Länge der Korb passt. Das hat hier alles gut geklappt und die Lösung funktioniert.Da das Drahtgestell bei Erschütterungen ähnlich wie eine Stimmgabel schwingt und klingt, habe ich die Stellfläche teilweise mit einer Gummimatte ausgelegt, die man normalerweise als anti-rutsch Unterlage für Schubladen verwendet. So ausgestattet habe ich derzeit vier unterschiedlich große externe Festplatten, einen speziellen USB-Hub (mehr dazu demnächst) und einige Kabel darin untergebracht. Nun ist alles, was zuvor auf meinem Schreibtischcontainer stand, unsichtbar unter der Tischplatte verstaut. Super!Als Ergänzung empfehle ich diese einfachen Kabelhalter mit Klebebefestigung (25 Stk. für etwas über 3 Euro), mit denen man die Kabel an der Tischunterseite beliebig weiterführen kann. Man kann die Halteösen jederzeit öffnen und verschließen und sie fassen auch mehrere Kabel, sofern diese nicht zu dick sind. Voraussetzung ist lediglich, dass die Unterseite der Tischplatte glatt genug für die Klebepads ist. An meiner Tischplatte haften sie bombenfest.Alles in Allem lässt sich damit deutlich mehr Ordnung in den Kabel- und Gerätewust am Desktop bringen. Simpel, aber effektiv. Sicherlich gibt es auch Arbeitsplätze, für die andere Lösungen besser geeignet sind. Dererweist sich aber als ziemlich flexibel nutzbar und vielleicht passt diese Lösung ja auch für Sie.