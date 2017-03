Neue Apple Watch soll LTE-Modul erhalten

Kein SIM-Karten-Einschub

Vorstellung im September?

Die Apple Watch ist eine der erfolgreichsten intelligenten Uhren auf dem Markt - jedoch hat auch Apples Produkt noch einige Punkte, an denen der kalifornische Technikkonzern arbeiten sollte. Einer der am meisten kritisierten Punkte ist die starke Abhängigkeit vom iPhone. Nachdem Apple hier bereits über Software-Updates nachgebessert hat, wird Cupertino Berichten zufolge mit der nächsten Hardware-Aktualisierung einen weiteren Schritt gehen. So soll Apple in der nächsten Generation der Apple Watch ein LTE-Modul verbauen, um Daten zu übertragen, wenn das iPhone des Nutzers nicht in der Nähe ist.Vorstellbar wäre eine solche Verbesserung beispielsweise im Anwendungsszenario eines Läufers. Dieser möchte während des Laufens keinen unnötigen Ballast in Form des iPhones mitnehmen. Deshalb trägt der Sportler nur die AirPods in Verbindung mit der Apple Watch, welche die Musik speist. Mit einem LTE-Modul könnte die intelligente Uhr zudem Nachrichten und Anrufe empfangen. Dem Bericht zufolge möchte Apples Marketingabteilung genau hier ansetzen. So werden Apple Watch und AirPods gemeinsam beworben, um mobil auch ohne großes Smartphone erreichbar zu sein.Die technische Umsetzung ist natürlich noch nicht bekannt, der Bericht geht allerdings von einem extrem stromsparenden LTE-Modul aus. Dadurch, dass Apple auch bei den restlichen Komponenten mehr Effizienz erzeugen kann, soll die Akkulaufzeit der Uhr durch den Mobilfunkchip je nach Nutzungsverhalten nur marginal beeinträchtigt werden.Wie Apples Produktpolitik aussehen wird, lässt sich schwer einschätzen. Vermutlich ist der LTE-Chip in jeder Apple Watch verbaut. Jedoch wäre es ebenfalls möglich, dass der Chip lediglich gegen Aufpreis implementiert ist. Weiter wird es sich bei den verbauten Komponenten nicht um einen SIM-Karten-Einschub handeln. Apple wird dem Bericht zufolge auf eine sogenannte eSIM (embedded SIM) setzen. Diese lässt sich dann über den Mobilfunkvertrag des iPhones abrechnen. Bei der Deutschen Telekom ist dies beispielsweise gegen einen monatlichen Aufpreis von 5 Euro möglich.Da Apple erst in der vergangenen Woche neue Armbänder- und Uhrenkombinationen vorgestellt hat, scheint eine baldige Präsentation der dritten Watch-Generation eher unwahrscheinlich. Angeblich soll die neue Uhr gemeinsam mit den iPhones im September vorgestellt werden. Ob Apple das Gehäuse ebenfalls überarbeiten wird, ist bisher nicht bekannt.Weiterführende Links: