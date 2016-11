Neue 3D-Funktionen für Dualkamera des iPhone 8

Portät-Modus des iPhone 7 Plus - erste Schritte hin zu 3D

Kooperation mit LG

»3D-Fotografieren«

iPhone 8

Fotos sind zunächst einmal klassischerweise zweidimensional. Doch sobald mehr als ein Kameramodul zusammenarbeiten, kann ein Algorithmus durch den Parallax-Effekt auch Abstände in der dritten Dimension abschätzen. Den Parallax-Effekt kennt man zum Beispiel von der Zugfahrt: Bei einem Blick aus dem Fenster bewegen sich nahe Objekte scheinbar schneller an dem Beobachter vorbei als weiter entfernte. Auch das menschliche Gehirn zieht Informationen über gesehene Entfernung aus dem Umstand, dass wir zwei Augen im Kopf haben.Erste Vorteile zieht Apple aus der möglichen Tiefenbestimmung schon aus der Dualkamera des iPhone 7 Plus. Zwar offiziell noch in der Betaphase, ist seit iOS 10.1 eine neue Fotooption namens »Porträt« möglich. Diese unterstützt den Bokeh-Effekt, durch den Objekte im Hintergrund absichtlich unschärfer abgebildet werden.Weitere 3D-Funktionen sind für die Dualkamera des größeren iPhone 8 in Anmarsch, schreibt die Korea Economic Daily. Dafür kooperiere Apple aktuell mit »LG Innotek«, das zur bekannte LG Group gehört. Das Unternehmen versorgt Apple bereits mit der aktuellen Dualkamera des iPhone 7 Plus. Mithilfe von Technologie, die Apple 2015 beim Kauf der israelischen Firma LinX übernommen habe, solle »3D-Fotografieren« möglich werden. Diese Technologie finde voraussichtlich Eingang in Apple-Produkte ab der zweiten Jahreshälfte 2017, was eindeutig auf die kommende iPhone-Generation hindeutet.Unglücklicherweise versorgten die koreanischen Quellen die Zeitung nicht mit genaueren Informationen, was genau unter »3D-Fotografieren« zu verstehen ist. Möglicherweise geht es um eine Verbesserung des Bokeh-Effekts, ebenso gut sind aber auch 3D-Modelle von Gesichtern oder Objekten möglich, um sie von einem Algorithmus identifizieren zu lassen. Das könnte etwa die Gesichts- und Objekterkennung verbessern, die seit iOS 10 und macOS Sierra in der Fotos-App zu finden ist. Außerdem ist es möglich, dass diese Nachricht auch mit den Berichten in Zusammenhang steht, nach denen Apple intensiv im Bereich AR (Augmented Reality, Erweiterte Realität) forscht.Die Kamera erhält bei neuen iPhone-Modellen klassischerweise hohe Aufmerksamkeit von Apple. Neben Chatten gehört Fotografieren heutzutage zu den meistgenutzten Funktionen eines Smartphones. Neben der Kamera plant Apple für das kommende iPhone angeblich auch ein randloses OLED-Display, kabelloses Laden per Induktion, ein gläsernes Gehäuse und ein Touch-ID-Sensor direkt im Bildschirm.Weiterführende Links: